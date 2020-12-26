منصور بن محمد: الإمارات ملتقى العالم

رضا سليم (دبي)

رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بالمشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي مساء اليوم تحت شعار «كرة القدم في القمة»، بفندق أرماني في «برج خليفة».

وأكد سموه حرص المجلس على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي، واستمرارية تنظيمه هذا العام بحضور المختصين في مجال كرة القدم من داخل وخارج الإمارات، يتقدمهم نجوم كرة القدم العالمية كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، وغيرهم من نجوم وصنّاع القرار ضيوف المؤتمر وممثلي الأندية والمنتخبات المتنافسة للفوز بجائزة «دبي جلوب سوكر»، التي تقام سنوياً بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وقال سموه: «بفضل رؤية وحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، أكدت دولة الإمارات للعالم أن الحياة مستمرة في وطننا، وأن بلدنا مفتوحة أمام الجميع، ويتواجد في مدننا حالياً مئات الآلاف من الضيوف الذين قدموا من مختلف دول العالم للاحتفال هنا بإجازة لا تنسى والاستمتاع بأجمل المناطق، ومن بينها برج خليفة الذي نقيم مؤتمرنا السنوي هذا العام بجواره، ولذلك قررنا تنظيم المؤتمر بالحضور المباشر لكبار نجوم الكرة العالمية وتوزيع الجائزة بشكل مباشر أيضاً وفق الإجراءات الاحترازية، التي نضعها ونطبقها بدقة وساهمت في عودة الأنشطة في مختلف مجالات الحياة بانسيابية، وأكد سموه أن دولة الإمارات كانت وستبقى في جميع الظروف ملتقى العالم بفضل نهج قيادتها الرشيدة وطيبة شعبها والتسامح والتعايش الذي يربط بين جميع مكونات المجتمع، وأيضاً التطور والتفرد في المنشآت السياحية والرياضية والخدمية وجميع قطاعات الحياة».

ويبدأ مؤتمر دبي الرياضي الدولي في الساعة 6:15 مساءً بكلمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، يقدم خلالها رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاقي بين الشعوب، وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول، وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم والمبادرات المقبلة لتطويرها.

وتجمع جلسة المؤتمر ثلاثة من أهم نجوم كرة القدم العالمية الذين يجتمعون لأول مرة في منصة واحدة وهم: كرستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي وإيكر كاسياس، وتحمل هذه الجلسة عنوان «مع القمة» التي سيشاهدها مئات الملايين من متابعي المؤتمر عبر شاشات التلفزيون المحلية والعربية والعالمية.

ويتجاوز عدد المتابعين للحدث حاجز المليار على الانستجرام وتويتر والفيسبوك وسناب شات وغيرها من المنصات، خاصة أن هؤلاء النجوم لديهم أرقام ضخمة من المتابعين على حساباتهم بخلاف الحسابات غير الرسمية والتي يتابعها الملايين، ويتابع العالم النجوم في دبي عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا.

الطاير: حضور مباشر لأول مرة في العالم

قال معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وجه بتنظيم المؤتمر وحفل الجوائز في هذا الوقت بطريقة الحضور المباشر، ووفر جميع سبل النجاح للحدث الأول من نوعه في هذا الوقت على مستوى العالم، حيث شهد العالم تنظيم أحداث عالمية مختلفة عن بعد، لكننا بتوجيهات سمو رئيس المجلس ننظم الحدث في قلب دبي، وبحضور نجوم العالم، بفضل نهج وحكمة قيادتنا الرشيدة ودعمها، وثقتها الكبيرة بأبناء الوطن».

مطر الطاير

احتفالية النجوم في «جلوب سوكر»

تبدأ وقائع حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر» عقب جلسة المؤتمر بحضور النجوم الفائزين وممثلي الأندية العالمية الأخرى المتنافسة، ليتابعوا تكريم الرياضيين بجوائز مختلف فئات اللاعبين والأندية لاختيار الأفضل منهم في عام 2020 والأفضل خلال قرن من بداية 2001 حتى 2020، وذلك بالحضور المباشر لعدد من المعنيين بالرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً من داخل وخارج الدولة ومن ممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وسيكون الحدث الأول على الإطلاق من بداية الجائحة الذي يتم تنظيمه بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين وصنّاع القرار فيها.