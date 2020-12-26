«طائرة السماوي» تواصل التحليق بـ «الضربات الساحقة»

معتصم عبدالله (دبي)

واصل فريق بني ياس «ضرباته الساحقة» في دوري الطائرة لموسم 2020- 2021، بعدما احتفل بالفوز السادس على التوالي على حساب ضيفه الوحدة بثلاثة أشواط دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول بصالة بني ياس، ضمن الجولة السابعة، التي شهدت تفوق النصر على ضيفه الظفرة بنتيجة 3- صفر، والعين أمام مضيفه الجزيرة بالنتيجة ذاتها.

وبات «السماوي» المرشح الأول لحسم لقب «بطل الشتاء» بنهاية الدور الأول مع بقاء جولتين، حيث يلتقي مضيفه عجمان في قمة الجولة الثامنة، على أن يختم مشوار الدور الأول بلقاء ضيفه النصر 15 يناير المقبل، ويملك بني ياس مباراة مؤجلة من الجولة الأولى حتا.

ومثلت «الضربات الساحقة» العنوان الأبرز لمشوار «طائرة السماوي» في الدوري خلال الموسم الحالي، بتحقيقه 6 انتصارات على التوالي أمام فرق الظفرة، شباب الأهلي، الجزيرة، العين، الوصل، الوحدة، وبدا من اللافت أن 4 من أصل 6 انتصارات للسماوي انتهت بتفوق كاسح بالفوز 3- 0، مقابل فوزه في مباراتين بنتيجة 3-1.

وتوج بني ياس بلقب الدوري العام للرجال لكرة الطائرة في ثلاث مناسبات مواسم 2013- 2014، 2014- 2015، و 2017- 2018، وذهب اللقب في موسم 2018- 2019 للعين، فيما لم تستكمل المسابقة في الموسم الماضي 2019- 2020، بعد قرار الإلغاء بداعي ظروف جائحة كورونا.