النصر يتربع على صدارة سباق كلباء للدراجات

دبي (الاتحاد)

توج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الفائزين في سباق كلباء، الذي أقيم أمس الأول لمسافة 87 كم بمشاركة 151 متسابقاً مثلوا 5 فئات، هي الأندية للكبار وتحت 23 سنة، والهواة المواطنون تحت وفوق 40 سنة، وفئة المقيمين، وأسفر السباق على تصدر دراجي النصر فئتي الكبار وتحت 23 سنة، بفوز محمد يوسف المنصوري في فئة الكبار تلاه زميله وليد النقبي، وعامر المنصوري في المركز الثالث، وفي فئة الشباب جاء أسامة صباحي من النصر في المركز الأول، والثاني جاسم علي من شباب الأهلي ثم زميله من نفس النادي محمد الصباغ الثالث.

وفي فئة فوق 40 سنة مواطنين، جاء عبدالغفار الخاجه في المركز الأول، وبدر علي ثاني من شرطة أبوظبي ثانياً، ثم عارف رأفت من شرطة دبي ثالثا، وفي فئة تحت 40 سنة مواطنين تصدر «فريق ترك ام 7» المراكز الأولى عامر الدهماني، وراشد البلوشي، وأحمد المري على التوالي، وفي فئة المقيمين جاء عبدالرحمن منصوري من فريق الوثبة في المركز الأول وجوهان هيسلسو ثالني ثم ستيف جيمس الثالث.

تابع منافسات السباق كل من محمد سند القبيسي نائب رئيس الاتحاد، الذي شارك في سباق فئة فوق 40 سنة، كما شارك في تتويج أبطاله سعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وياسر الدوخي أمين عام الاتحاد، ونايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام.

أدار السباق طاقم التحكيم الدولي، برئاسة سيف سرور الحكم العام، وعاونه علي سيف اليعربي وعبدالله الحوسني ووليد الشامسي وعبدالله عوض ومحمد السحباني ووليد ريان ومحمد إبراهيم وشيخة المسماري وسارة قائد وحصة الزعابي.