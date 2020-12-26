الشارقة يستعين ببطل المبارزة الأولمبي أبوالقاسم

علي معالي (الشارقة)

أكد المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، بأن النادي ينتظر انطلاق المنافسات في كل البطولات، لكي يقول كلمته في ظل حالة الاستعداد الجيدة للأنشطة الفردية المختلفة بالنادي.

وأضاف: تم ترتيب «البيت الملكي» بالشكل القوي والمناسب لموسم الألعاب الفردية، من خلال استقدام عناصر وكوادر قوية تستطيع الانطلاق نحو تحقيق الألقاب في الموسم الجديد، وفي هذا الاطار تم التعاقد مع بطل المبارزة المصري علاء الدين أبو القاسم لتدعيم صفوف الفريق وهو اللاعب الأفريقي الوحيد الحائز على ميدالية أولمبية، بعدما نال فضية أولمبياد لندن 2012، بالإضافة لفوزه ببطولة أفريقيا 8 مرات وتتويجه بميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأفريقية.

وتابع: هدفنا البطولات سواء في التايكواندو والكاراتيه وألعاب القوى والمبارزة بالطبع، ولدينا العناصر التي نعتمد عليها لتحقيق الألقاب بالنادي، وأن فريقنا في ألعاب القوى استطاع تحقيق أول نسخة في كأس نائب رئيس الدولة وتم تصعيدنا للفئة الأولى، وسيتم استقطاب عناصر لإضافة المزيد من الألقاب للنادي خاصة كأس رئيس الدولة«.

وقال:» فريق النادي في التايكواندو نجح خلال السنوات الأربعة الأخيرة فرض نفسه على الساحة بالفوز ببطولة الدوري والكأس، وأول منافسة ستكون في 8 يناير المقبل في بطولة الإمارات المفتوحة، وفي الكاراتيه ننتظر روزنامة الموسم الجديد من اتحاد اللعبة«