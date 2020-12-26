ويلتون يحل «المعقدة» بـ «الثنائية الثالثة» !

مراد المصري (دبي)

للمرة الثالثة، يقدم البرازيلي ويلتون الحلول بـ «ثنائية» في المباريات المعقدة للشارقة هذا الموسم، وذلك بعدما أسهم الهدفان اللذان سجلهما، في مواصلة رحلة «الملك» في صدارة الترتيب، عقب التفوق على حتا 3-2، أمس الأول، في انطلاق «الجولة 11» لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل ويلتون «ثنائية» في الجولة الأولى، عندما نجح الشارقة في الخروج من «مأزق» الفجيرة، وحسم الانتصار الثمين 4-2 أيضاً وقتها، ثم أسهمت «ثنائية» الهداف البرازيلي في قيادة «الملك» إلى الفوز على الوصل 2-1 في الجولة التاسعة، منها هدفه القاتل في الثانية الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتكون «ثنائيات» ويلتون هي الحل في ثلاث مناسبات إلى الآن.

وشهدت مواجهة حتا، تأكيد شاهين عبدالرحمن موقعه لاعباً مؤثراً دفاعياً وهجومياً، بعدما أصبح أول مواطن يسجل في مواجهات الفريقين، إلى جانب أنه المواطن الوحيد بين أربعة لاعبين فقط توزعت عليهم أهداف «الملك» الـ 23 في الدوري إلى الآن، بعدما سجل هدفين، لينضم في القائمة إلى ويلتون «10 أهداف»، وإيجور كورنادو «8 أهداف» وكايو لوكاس «3 أهداف».

ويعتبر الفوز هو الأول للشارقة على حتا عموماً منذ عام 2016، ورغم أن «الإعصار» كان يمتلك سجلاً متميزاً، لم يعرف خلاله الخسارة مؤخراً أمام أندية الشارقة عموماً على ملعبه، فإن هذا الرقم انهار هذا الموسم، حيث خسر أمام خورفكان، وحالياً أمام الشارقة، وبالنتيجة نفسها 3-2، علماً أن الفريق أحرز 6 أهداف فقط، وجميعها على ملعبه، بواقع هدفين في 3 مباريات، فيما صام عن التسجيل في 8 مباريات كاملة.

وخرج حتا بمكاسب من المباراة رغم الخسارة، وأبرزها المواهب الصاعدة، بداية مع سعيد سليمان الذي سجل أول أهدافه، وهو الذي يخوض أول مواسمه على الإطلاق في الدوري بعمر «21 عاماً»، حيث يتواجد في سجلات الفريق ضمن فئة «مواليد الدولة»، كما خاض راشد سالم لاعب حتا البالغ العمر نفسه، أول مبارياته مع الفريق، قادماً من فريق الشباب، ولعب بثبات، ونال إشادة خاصة من المدرب الصربي فلاديمير.

وأكد أحمد ديدا حارس حتا، أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح رغم الخسارة، وقال: نسعى لحصد الانتصارات في المباريات المقبلة، واستقبال هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أثر كثيراً على مجريات المباراة في الشوط الثاني، وبشكل عام فإن أجانب الشارقة صنعوا الفارق ويعتبرون علامة متميزة.