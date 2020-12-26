«العنابي» ينجح بـ «شبابه»

مصطفى الديب (أبوظبي)

استعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ أربع جولات، بعد الفوز على الفجيرة 2-1، وخرج «العنابي» بمكاسب عدة، غير النقاط الثلاث التي منحته «النقطة 18»، أهمها التناغم بين مجموعة الشباب الذين شاركوا لسد العجز الكبير بسبب الغيابات، حيث افتقد الفريق جهود فارس جمعة ومحمد برغش في الخط الخلفي، وإسماعيل مطر، وماتافز ولوفانور في الوسط والهجوم، وأثبت «شباب العنابي» أنهم على قدر المسؤولية، خاصة أنهم لعبوا أمام منافس قوي، وقادم من فوز مهم على شباب الأهلي في «الجولة 10».

يضاف إلى ذلك أن «أصحاب السعادة» لحق بـ «ركب» أهل القمة، حيث إن التعثر في المباراة كان بمثابة «القاضية» التي تضرب كل شيء في مقتل، ورغم فارق الثماني نقاط مع المتصدر، إلا أنه لا يعد كبيراً، في ظل وجود أكثر من نصف موسم، أما في حال اتساع الفارق إلى أكثر من ذلك فإن المهمة تصبح «شبه مستحيلة».

وأسهم تخطي «الذئاب» في عودة الثقة للفريق، بعدما غابت لفترة طويلة، بسبب النتائج السيئة، والتعادل في مباراتين، وخسارة مثلهما في «ديربيين» أمام العين والجزيرة، وكذلك الخروج من كأس رئيس الدولة.

واستعاد «المهاري» خليل إبراهيم ذاكرة التهديف أيضاً، بعدما سجل هدفه الأول هذا الموسم بتسديدة صاروخية وبشكل جمالي، وبمهارة رائعة تؤكد أنه لاعب متميز، وقادر على التحديات دائماً، والحال نفسه بالنسبة لمبوكو الذي سجل الهدف الأول بصاروخية ولا أروع، ومن مهارة فائقة أيضاً، لتكون المباراة عنواناً للتسديدات الصاروخية الجميلة.