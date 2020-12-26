«النمور» و«الزعيم» في قمة «دوري 21» غداً

معتصم عبدالله (دبي)

تستأثر مواجهة اتحاد كلباء «الوصيف»، برصيد 22 نقطة، أمام ضيفه العين «المتصدر» برصيد 24 نقطة، والمقررة غداً على ملعب «النمور» في الشارقة بالأضواء، في «الجولة 11» لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي تفتتح بإقامة ثلاث مباريات اليوم، تجمع الفجيرة مع الوحدة، والشارقة مع حتا، والوصل مع خورفكان، على أن تستكمل غداً، بإقامة أربع مباريات تجمع إلى جانب مواجهة «القمة»، النصر مع الظفرة، بني ياس مع شباب الأهلي، عجمان مع الجزيرة.

ويهدد الشارقة صاحب الهجوم الأقوى في «دوري 21» برصيد 27 هدفاً، مرمى ضيفه حتا «الثامن» برصيد 11 نقطة، حيث يدخل «الملك»، تحت قيادة مدربه عبدالرحمن الحداد مواجهة اليوم، بطموح تحقيق الفوز السابع، أملاً في الوصول إلى «النقطة 22»، ومزاحمة «أهل القمة»، في الوقت الذي يتطلع فيه «الإعصار» إلى استثمار تفوقه في الجولة الماضية على الظفرة «المتذيل» بنتيجة 1-0.

ويستقبل الفجيرة «ملك التعادلات»، وصاحب المركز العاشر «10 نقاط»، ضيفه الوحدة الخامس «18 نقطة» في مواجهة مهمة للفريقين، عطفاً على غياب الانتصارات عن فرقة «الذئاب» منذ فوزه الوحيد في الجولة الثانية أمام بني ياس 4-0، ويفتقد الفجيرة في مباراة اليوم جهود لاعب وسطه خاطر السعدي المطرود بالبطاقة الحمراء في مباراة الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 0-1، في المقابل يعول «العنابي» على نتائجه الإيجابية في الجولات الماضية، والتي ختمها بإلحاق الخسارة باتحاد كلباء 3-2.

ويشعل فارق النقطة ما بين الوصل صاحب المركز التاسع «11 نقطة»، وضيفه خورفكان الحادي عشر أجواء مواجهة الليلة على ملعب «زعبيل»، وغابت الانتصارات عن قلعة «الفهود» في الجولات الماضية، منذ آخر فوز أمام اتحاد كلباء 1-0 في الجولة الرابعة، بدوره حقق «النسور» فوزه الثالث في الدوري على حساب عجمان 1-0 في الجولة الماضية.