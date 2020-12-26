موراي.. «دعوة البداية»

لندن (رويترز)

قال الاتحاد الدولي لمحترفي التنس، إن النجم البريطاني آندي موراي سيبدأ مسيرته في الملاعب موسم 2021، بالمشاركة في بطولة ديلراي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، بعد قبوله بطاقة دعوة للاشتراك المباشر في البطولة.

ويحتل موراي المصنف الأول عالمياً سابقاً المركز 122 حالياً، وينضم في ديلراي بيتش إلى حامل اللقب رايلي أوبيلكا، والأميركي الأعلى تصنيفاً جون إيسنر والكندي ميلوش راونيتش.

وتقام البطولة ما بين السابع و13 من يناير المقبل، بعد تغيير موعدها المعتاد في فبراير، لتدخل ضمن البطولات الإعدادية لأستراليا المفتوحة التي تبدأ 8 فبراير المقبل، متأخرة ثلاثة أسابيع عن موعدها التقليدي بسبب الإجراءات الصحية المطبقة في أستراليا.

وخضع موراي «33 عاماً» الفائز بثلاثة ألقاب كبرى لعملية جراحية في الفخذ في يناير الماضي، لكنه عاد إلى الملاعب، وفاز بلقب بطولة أنتويرب البلجيكية، بعدها بسبعة أشهر، وهو أول لقب يفوز به منذ2017.

وغاب موراي عن معظم بطولات موسم 2020، بسبب المشكلة في الفخذ، وواجه صعوبات لدى عودته إلى الملاعب، بعد توقف البطولات بسبب كورونا، وخسر في الدور الثاني لأميركا المفتوحة قبل أن يخسر في الدور الأول لفرنسا المفتوحة.