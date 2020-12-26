مصر تُعلق بطولات الصالات المغلقة

القاهرة (د ب أ)

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية أمس، قراراتها بشأن جميع البطولات التي تقام بالصالات المغطاة، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتقرر تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة، وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دوري، للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، مع عمل رسمي معتمد من سيادته ومن رئيس الاتحاد.

وأضاف البيان: لا تقام البطولة، إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد، واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، وتحديد مكان إقامة البطولة، ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

وجاء في البيان: يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام، على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات من دون نتيجة المسحات.

وقررت اللجنة تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا في حالة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع، مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية «تحدد دورية المسحات بوساطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأولمبية».