«الكريسماس» ينقذ رقبة مدرب ماينز

فرانكفورت (د ب أ)

أعلن نادي ماينز المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، أمس، أن يان موريتز ليشته سيظل في منصب المدير الفني للفريق على الأقل حتى نهاية فترة احتفالات الكريسماس.

ولا تزال كل الاحتمالات واردة بشأن مستقبل ليشته «40 عاماً» في منصب المدير الفني لماينز، والذي تولاه بعد مرور جولتين من الموسم الحالي للدوري، علماً بأن النادي أنهى مؤخراً عمل مدير الكرة روفن شرودر.

وودع ماينز كأس ألمانيا على يد فريق الدرجة الثانية بوخوم، لتتراجع آمال ليشته في البقاء بمنصبه، حيث حصد الفريق 6 نقاط فقط، خلال 11 مباراة، تحت قيادة في الدوري.

وقال شتيفان هوفمان الرئيس التنفيذي للنادي: لن يكون كريسماس عادياً، سنفكر معاً كثيراً ونتواصل بالهاتف كثيراً، وبعدها نتخذ القرار.

وشهدت الفترة الأخيرة خسارة ماينز أمام أرمينيا بيليفيلد وكولون، وتعادله مع هيرتا برلين، وكذلك بهزيمته أمام فيردر بريمن، ليحتل المركز السابع عشر قبل الأخير في جدول «البوندسليجا».

وربما يتوقف مستقبل ليشته على مدير الكرة الجديد الذي سيحل مكان شرودر، وكذلك على إمكانية عودة كريستيان هايدل إلى تدريب الفريق.