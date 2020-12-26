وفاة بطل «التاج الثلاثي»

نيويورك (أ ف ب)

أعلن بوسطن سلتيكس وفاة نجمه السابق كاي سي جونز المتوج بـ12 لقباً لاعباً ومدرباً، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وذهبية أولمبياد 1956، عن سن 88 عاماً.

وتوج جونز الذي أدرج اسمه في قاعة مشاهير كرة السلة في عام 1989، بلقب الدوري 8 مرات لاعباً «1959-1966»، ومرتين مدرباً «1984 و1986» ومثلهما مدرباً مساعداً «1972 و1981».

وقال سلتيكس في بيان: «عائلة سلتيكس حزينة على خسارة بطل الدوري الأميركي للمحترفين 12 مرة، وبطل دوري الجامعات مرتين، والحائز على الذهب الأولمبي والمدرج اسمه في قاعة المشاهير كاي.سي. جونز بينما نحتفل بمسيرته وحياته الرائعة».

لعب جونز كرة السلة الجامعية في جامعة سان فرانسيسكو، وفاز باللقب عامي 1955 و1956 وذهبية أولمبياد ملبورن عام 1956، إلى جانب زميله المستقبلي في فريق سلتكس بيل راسل الذي كتب تغريدة بأنه قيل له: إن جونز توفي صباح أمس الأول.

وقال مدرب سلتيكس الحالي براد ستيفنس: «الطريقة التي كان يوقَّر بها من قبل اللاعبين الذين لعب معهم، والأشخاص الذين عمل معهم، واللاعبين الذين لعبوا له مدرباً، كانت مميزة».

مع سلتيكس، فاز جونز بثمانية ألقاب متتالية من عام 1959 إلى عام 1966 ورقم قميصه، 25، سحب من قبل النادي في عام 1967.

وحدهما زميلاه في سلتيكس راسل وسام جونز فازا بألقاب أكثر منه في الدوري الأميركي للمحترفين كلاعب، الأول 11 مرة، والثاني 10 مرات.

وأضاف سلتيكس: «أينما ذهب كاي سي جونز، كان الفوز يتبعه بالتأكيد».

انضم جونز إلى راسل ومايكل جوردان وماجيك جونسون وكوين باكنر وجيري لوكاس وكلايد لوفليت بصفتهم اللاعبين الوحيدين الذين أكملوا «التاج الثلاثي» لألقاب الدوري الاميركي للمحترفين والجامعات، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية الأولمبية.