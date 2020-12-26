مورينيو: «البريميرليج» قمة الإثارة والمتعة

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي: إن المنافسة في الدوري الإنجليزي قوية، ولا مثيل لها في أي دوري آخر، من حيث الإثارة والمتعة وقوة المنافسة وتقلب النتائج. وقبل أن يواجه مواطنه نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون اليوم في «الجولة 15» لـ «البريميرليج»: من الصعب جداً تحقيق نتائج إيجابية منتظمة في الدوري الإنجليزي، لأن كل مباراة تمثل صعوبة كبيرة، ومررنا بفترة اضطررنا فيها لمواجهة أندية المقدمة، والآن نفاجأ بمن يقول لنا إن المباريات القادمة ستكون أكثر سهولة.

وأبدى مورينيو دهشته لمن يرددون هذا الكلام، وقال: مواجهة وولفرهامبتون ثم فولهام، ومن بعده أستون فيلا، لن تكون سهلة على الإطلاق، فكل المباريات في «البريميرليج» صعبة، وتلك هي ميزة هذا الدوري الرائع، وعلينا أن نفخر ونسعد بذلك.

وبشأن مواطنه نونو سانتو مدرب «الذئاب»، ورأيه فيه، قال مورينيو: إنه يرفض الحكم عليه على أساس ترتيب الفريق في المسابقة والترتيب يتغير كل أسبوع، ومن الممكن خلال أسبوعين فقط أن يحتل أي فريق مركزاً مختلفاً، وفي هذه الحالة لا يمكن لنا الحكم على المدرب، سواء كان ترتيب فريقه الثالث أو الثامن.

وأضاف: الشيء المؤكد أن نونو سانتو مدرب جيد جداً، بصرف النظر عن ترتيب «الذئاب» في جدول الدوري.