الدوري الإنجليزي الممتاز.. ليستر ينهي سلسلة انتصارات «مان يونايتد»

عوض ليستر سيتي تأخره مرتين لينهي سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد خارج ملعبه بعد تعادلهما 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وحصد فريق المدرب بريندان رودجرز نقطة التعادل بعد أن أبدلت تسديدة من جيمي فاردي اتجاهها عقب اصطدامها بالمدافع أكسيل توانزيبي لتسكن الشباك قبل خمس دقائق على النهاية بعدما بدا أن برونو فرنانديز سيقود يونايتد لانتصار آخر خارج الديار.

وبقي فريق المدرب أولي جونار سولشار، الذي فاز بمبارياته العشر الأخيرة خارج ملعبه في الدوري، في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليستر صاحب المركز الثاني.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 31 نقطة، ويملك فرصة زيادة الفارق في الصدارة عندما يواجه وست بروميتش ألبيون غدا الأحد.

وأهدر ماركوس راشفورد ضربة رأس والمرمى في متناوله لكنه منح التقدم ليونايتد في الدقيقة 23 بعد أن وضعه فرنانديز في مواجهة المرمى بتمريرة أثناء انزلاقه أرضا قبل أن يعادل هارفي بارنز النتيجة بعد ثماني دقائق لاحقة بتسديدة جيدة من عند حافة منطقة الجزاء.

وأُلغي هدف سجله أنطوني مارسيال بداعي التسلل لكن فرنانديز المؤثر وضع يونايتد في المقدمة مجدداً في الدقيقة 79 بتسديدة في الزاوية السفلى البعيدة بعد تمريرة كسرت مصيدة التسلل داخل المنطقة من البديل إدينسون كافاني.

لكن، مرة أخرى، لم يستمر تقدم يونايتد طويلاً ومنحت تسديدة فاردي، من لمسة واحدة بعد تمريرة منخفضة من أيوزي بيريز، والتي سكنت الشباك عقب اصطدامها بتوانزيبي، التعادل لصالح ليستر.