بويول: دوافع ميسي متجددة يومياً

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد الإسباني كارلس بويول كابتن برشلونة الأسبق، والذي رافق الأرجنتيني ليونيل ميسي في «البارسا» حتى عام 2014، على أن الموهبة لا تكفي وحدها لكي يستمر «البرغوث» في التألق كل هذه المدة، وهو قادر على اللعب على أعلى مستوى احترافي لثلاث أو أربع سنوات قادمة.

وقال في حديث لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: «ليو» يبلغ حالياً 33 عاماً، وأعتقد أنه قادر على الاستمرار ما لم يتعرض لإصابة خطيرة، ومادام مستمراً في التحلي بنفس الروح والرغبة في التحسن ومواصلة الانتصارات.

وبشأن تفسيره لاستمرارية ميسي على أعلى مستوى طوال 15 عاماً، قال بويول: أعتقد أن الموهبة وحدها لم تكن كافية لاستمراره كل هذه المدة، هي مهمة بالتأكيد، ولكن العمل الدؤوب والتفاني ورغبة التعلم واكتساب الخبرات، ووجود دوافع جديدة لمواجهة التحديات يومياً، كل ذلك وجدناه في ميسي، إنه الأفضل على مر العصور.

وأضاف: «ليو» لم يعد اللاعب نفسه الذي كان في بداياته، وإنما أضاف أرقاماً قياسية، وتحسن كثيراً وازداد خبرة، وأصبح لاعباً «كامل الأوصاف»، ويعرف كيف يتحكم في إيقاع اللعب، ويسجل الأهداف، ويسدد الركلات الحرة ويصنع التمريرات الحاسمة لزملائه، عملياً هو يفعل كل شيء.

وأضاف: لم يكن أحد يتخيل أن ميسي الذي جاء صبياً صغيراً إلى أكاديمية «لاماسيا»، سيصبح أفضل الجميع، ومن المؤكد أن استمراره كل هذه السنوات لم يكن أمراً سهلاً، ومن الصعب أن تبقى على القمة 13 أو 14 عاماً متتالية.