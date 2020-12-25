إصابة ووكر وجيسوس بـ «كوفيد-19»

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، أن لاعبيه جابرييل جيسوس وكايل ووكر مصابان بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق.

وقال النادي في بيان إنه سيتم عزل الأشخاص الأربعة، وفقاً لبروتوكول الحجر الصحي المعمول به من الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية، معرباً عن تمنياته لهم بـ «الشفاء العاجل».

ويتعين على اللاعبين المحترفين المصابين بفيروس كورونا المستجد عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام على الأقل، ما يعني أن اللاعبين يغيبان على الأقل مباراة الضيف نيوكاسل يونايتد اليوم ضمن المرحلة الخامسة عشرة من «البريميرليج»، ومباراة المضيف إيفرتون في 28 ديسمبر الحالي، وأمام تشيلسي في الثالث من يناير المقبل.

وفي حال جاءت نتيجة فحصيهما سلبية بحلول ذلك الوقت، فقد يكونا قادرين على المشاركة في مباراة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث يواجه السيتي حامل اللقب ثلاث مرات، غريمه مانشستر يونايتد في مباراة «ديربي» 6 يناير.