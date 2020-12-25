دبا الحصن إلى «وصافة الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

صعد دبا الحصن إلى المركز الثاني مؤقتاً، في ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه العروبة 3-1، مساء أمس، في افتتاح الجولة السادسة، وحملت «الثلاثية» توقيع محمد المربوعي، وسيد عواج، وإبراهيم مصطفى في الدقائق 47 و51 و82، بينما سجل رودريجو سيلفا هدف العروبة في الدقيقة 54، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 11 نقطة، وتجمد رصيد العروبة عند 5 نقاط في المركز التاسع.

وفاز العربي على التعاون بهدف أحرزه فينكيوس لويس في الدقيقة 57، ليصل العربي إلى النقطة السادسة في المركز السادس، مقابل 7 نقاط للتعاون في المركز الخامس.

وتستكمل اليوم الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات، أبرزها الإمارات وضيفه الحمرية، في قمة الجولة، ويستضيف مسافي فريق دبا الفجيرة، ويواجه البطائح مضيفه مصفوت.

ويسعى «الصقور» برصيد 10 نقاط، لتعويض خسارة الجولة الماضية من العروبة 2- 3، والتي بسببها فقد الصدارة للمرة الأولى منذ انطلاق الموسم، حيث يأمل الفوز اليوم، وانتظار تعثر البطائح مع مصفوت، بينما يتطلع الحمرية لتعويض تراجعه، حيث لم يحقق الفوز إلا في مباراة، مقابل التعادل في مباراتين، إذ جمع 5 نقاط وضعته في المركز السابع.

وتشهد المباراة الثانية اختباراً قوياً لدبا الفجيرة، بقيادة مدربه الجديد سليمان البلوشي مع مسافي المتطور، حيث يتطلع «النواخذة» إلى العودة لدائرة المنافسة على المراكز الأولى، بعد توقف رصيده عند 5 نقاط في المركز السادس، في حين جمع مسافي 9 تقاط، وضعته في المركز الثالث، وتعد محصلة رائعة بكل المقاييس، رغم أن الفريق خسر المواجهة الماضية من البطائح 1- 3، وهي الأولى له في الدوري.

وعلى ملعبه، يحاول مصفوت تأكيد الصحوة الجيدة التي منحته الفوز الأول له، على حساب الذيد 3- صفر، في الجولة الماضية، وذلك أمام البطائح المنافس القوي الذي وصل إلى الصدارة، بعد نتائج رائعة في المباريات الماضية، آخرها تخطي التعاون 2- 1.