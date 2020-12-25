كأس رئيس الدولة لـ«يد السيدات»: الجزيرة والنصر.. صراع على لقب الموسم الماضي

رضا سليم (دبي)

تنطلق اليوم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات لموسم 2019-2020، وتشهد صالة الجزيرة مواجهة تجمع فخر أبوظبي ونادي النصر في سيناريو مكرر من المباراة الفاصلة على درع دوري السيدات، والتي حسمها العميد لمصلحته، واحتفظ باللقب لتعود المنافسة من جديد بين الفريقين على أغلى الكؤوس.

كانت لجنة المسابقات قد أجرت تعديلات على الجدول ومواعيد المباراتين، حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والعودة بين الفريقين فقط، ويلتقي النصر والجزيرة في جولة الإياب بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر الأسبوع المقبل وفي حالة التعادل في النقاط بين الفريقين في مجموع لقائي الذهاب والإياب بعد نهاية المباراة الثانية؛ يتم تطبيق المادة (2/‏‏2) كاملة من قواعد اللعب الدولية، وذلك لتحديد الفريق الفائز بالبطولة، حيث سيتم تمديد الوقت في حالة التعادل في النقاط بعد انتهاء المباراة الثانية، ولن يتم احتساب فارق الأهداف على أن يتم تتويج الفريق الفائز عقب مباراة الإياب.

من ناحية أخرى، يواصل منتخب الناشئين استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في كازاخستان، والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 12 مارس 2021 والمؤهلة لكأس العالم في اليونان، حيث يلتقي اليوم مع فريق النصر ضمن المباريات الودية التي يلعبها خلال فترة معسكره التدريبي المقام حاليا بنادي دبا الحصن، ويستمر حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، والتي يلتقي فيها مع فرق الشباب لأندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والنصر.

ويشارك في المعسكر 20 لاعباً اختارهم الجهاز الفني بقيادة قاسم عاشور، منهم 8 لاعبين من الشارقة هم عبدول علي وعمر محمد ومحمد خليل وسعود وليد وسعيد خلفان وهزاع مبارك وسيف البردان وخالد خليل و5 لاعبين من شباب الأهلي هم طارق محكوم وسالم المهيري وجمعة خميس وعبد العزيز جاسم وغانم عمر الزبير ولاعبان من بني ياس هما مجاهد المنصوري وهزاع صالح عامر ومن الجزيرة جمعة الزعابي وسلطان زايد، ومن النصر حمد مختار وحمد محمد حسن وعبدالعزيز غلوم.