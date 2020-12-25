خيول جودلفين تبحث عن الفوز في 3 مضامير

دبي (الاتحاد)

تتطلع خيول جودلفين لمواصلة انتصاراتها في ثلاثة بلدان مختلفة على الساحة العالمية بمضامير سانتا انيتا في الولايات المتحدة الأميركية، وناكاياما في اليابان، وايجل فارم في بريسبن باستراليا، اليوم، وتسعى «فير ميدين» ابنة «ستريت بوس» لإضافة فوز من الفئة الأولى على الرمل إلى سجلها المتنوع عبر سباق لا بري ستيكس لمسافة 1400 متر في سانتا انيتا، الولايات المتحدة.

وحلت المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات بإشراف اوين هارتي بالميزان في سباقات الفئة الأولى على العشب، وخسرت بفارق أنف ورقبة في دخول جماعي بسباق ناتالما ستيكس في وودباين، كندا، سبتمبر 2019.، وحققت الفوز بسباق كاتش أجليمس ستيكس، على العشب في وودباين العام الماضي، وتألقت حينما تحولت إلى الأرضية الرملية محققة الفوز من أول مشاركة في الموسم لدى عودتها إلى شيرشل داونز في سبتمبر بالفوز في سباق سماح.

ويقود «فير ميدين» فيرناندو جونزاليز لأول مرة وتعود للمنافسة على مسافة أطول بعد أن تعرضت لعرقلة في المسار بسباق 1200متر فور سبرينجز ستيكس على الرمل في كينلاند، السبت 7 نوفمبر حينما حلت بالمركز الرابع.

وسيحاول «هول شيبانج» البالغ من العمر سنتين ترجمة الأداء الجيد الذي أظهره على الأرضية الرملية حينما ينتقل إلى المنافسة على الأرضية العشبية في أول مشاركة له بالسباقات الفئوية بسباق هوبفل ستيكس للفئة الأولى في ناكاياما.

ويتجه ابن الفحل «بايرو» للمنافسة على مسافة الميل وربع الميل عقب ثلاث مشاركات على الرمل في مسافة 1800 متر بإشراف المدرب يوشيتادا تاكاهاشي متضمنة حلوله رابعاً في نفس المضمار في سبتمبر.

ومضى «هول شيبانج» لتحقيق فوز بفارق خمسة أطوال في سباق مبتدئة بنيجاتا منتصف أكتوبر قبل أن يفرض سيطرته في المراحل الختامية وتحقيقه فوزاً دون عناء في هانشين ستيكس بفارق 1.5 طول. وإلى جانب الجواد «بست أوف دايز» الذي سيشارك بسباق سمر كب للفئة الثالثة في راندويك، يتقدم «داكوري» فريقاً من المنافسين، وتبدو حظوظه أعلى مستوى، وسيتم اختبارها من خلال سباق جران بري ستيكس للفئة الثالثة في ايجل فارم، بريسبن.

وخاض «داكوري» خمس مشاركات فقط، أربع منها في عمر الثلاث سنوات أظهر تحسناً في الأداء كلما زادت المنافسة، حيث حقق الفوز بسباق للمبتدئة على مسافة 1800 متر في روزهيل، وعانده الحظ في مشاركة تالية حل فيها ثالثاً.