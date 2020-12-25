سلة العنابي.. ملامح البطل القديم تظهر في ثوب جديد

علي معالي (دبي)

فرض فريق سلة الوحدة نفسه بمنتهى القوة على الموسم الاستثنائي للعبة بصدارته لقمة المجموعة الثانية بالدوري مع ختام الدور التمهيدي، والتي تضم أندية أبوظبي، لتبدأ ملامح عودة البطل القديم في الظهور من جديد بثوب التألق اللافت للنظر، جمع العنابي 15 نقطة بعد أداء متميز للغاية في كل المباريات التي خاضها تحت قيادة المدرب السوري نضال بكري.

وتأهل الفريق الذي «صال وجال» لسنوات سابقة في كل ربوع الدولة محققا الكثير من الألقاب المحلية والخليجية، بعد أن تسيد مباريات المجموعة الثانية والتي ضمت أندية الجزيرة وبني ياس والظفرة والعين، وبعد صدارته للقمة سيلتقي الفريق مع الفائز من لقاء البطائح مع العين.

أكد نضال بكري مدرب الوحدة بأن هناك جهداً كبيراً تم بذله في صفوف العنابي خلال الفترة الأخيرة، وأن ثمرة العمل خلال السنوات الماضية بعد عودة نشاط اللعبة بالنادي بدأ قطف ثمارها، وأضاف: «الفريق هذا الموسم أفضل بكثير من الموسمين الماضيين، ونظام المجموعتين الذي تم تطبيقه في ظل هذه الظروف الاستثنائية أفرز مستويين، وهما مستوى فرق أبوظبي المتقاربة من بعضها البعض، ومستوى فرق دبي والشارقة والمتقاربة مع بعضها أيضاً، ولم يخسر فريقي سوى مباراة واحدة، وكنا الأكثر استقراراً بين الفرق جميعاً».

أضاف: «نظام الدوري ساهم في تجهيز فرق المجموعتين بطريقة جيدة، ما تحقق في الجزء الأول من الموسم نعتبره إنجازاً بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، وخلال هذا الجزء من الدوري ظهر توفيقنا في اختيار الثنائي الأجنبي المحترف، حيث قدما مباريات جيدة بظهور شخصية الفائز لديهما، كما نجحنا في استقطاب بعض اللاعبين الذين أثبتوا كفاءة عالية مثل علي فرحان من الوصل، ومحمد هاشل لاعب الظفرة والشارقة السابق، بالإضافة إلى عناصرنا الجيدة منها راشد خلفان، إضافة إلى دخول 3 لاعبين من أبناء النادي دخلوا التشكيلة، وهو ما جعل أمورنا مستقرة كثيرا».

وقال: «مباراتنا في ربع النهائي مع الفائز من البطائح والعين ستكون نقطة تحول مهمة للغاية في الفترة المقبلة وطموحاتنا كبيرة في مواصلة المستوى الجيد الذي نقدمه، وستكون الفرصة جيدة لدينا للتواجد في المربع الذهبي من خلال خوض بداية المواجهة في أبوظبي».

وختم نضال بكري قائلاً: «مع إعلان مواعيد المرحلة المقبلة من مباريات دور الثمانية سيتم وضع برنامج تدريب مكثف ربما يتضمن إقامة بعض المباريات القوية في دبي، من خلال إقامة معسكر للاستفادة من هذه الفترة في تهيئة اللاعبين للمرحلة المهمة المقبلة، وثقتي كبيرة في اللاعبين».