فتح باب التسجيل لسباق «نخبة السلم»

دبي (الاتحاد)

‎فتحت اللجنة المنظمة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل بمنطقة سيح السلم في دبي، باب التسجيل أمام الدراجين للمشاركة في سباق النخبة للرجال الذي يقام 12 يناير المقبل، ويقام السباق لمسافة 127 كلم، ويشمل المواطنين والأجانب المقيمين من مختلف الجنسيات ودول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 10 مشاركين من كل دولة بمجموع 80 متسابقاً، ورصدت اللجنة مليون درهم جوائز السباق.

وتشهد النسخة الخامسة من البطولة هذا العام إقامة منافسات متنوعة في جدول حافل، حيث يقام سباق السيدات الإماراتيات الهواة 11 يناير المقبل، بمشاركة 60 فتاة، ولمسافة 30 كلم، يليه سباق فئة «النخبة» لمسافة 127 كلم يوم 12 يناير المقبل، وسيكون الختام في 25 يناير المقبل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين، بمشاركة 60 دراجاً يتنافسون لمسافة 127 كلم بجوائز مالية تبلغ مليون درهم، يشارك فيه أصحاب المراكز العشرين الأولى من السباق الأول هذا الموسم، مع إقامة سباق تأهيلي لاستكمال بقية المقاعد الأربعين الأخرى.

كان اتحاد الدراجات قد نظم السباق التأهيلي للنخبة بمنطقة سيح السلم بدبي لمسافة 90 كم، وخصص السباق التأهيلي لدراجي الأندية المواطنين والدراجين الهواة المقيمين داخل الدولة، وذلك لاختيار 50 دراجاً من الذين يحتلون المراكز الأولى في السباق للتأهل للبطولة، بواقع 20 من لاعبي الأندية، و30 من المقيمين.