«الأحوال الجوية» تؤجل سباق آل مكتوم إلى اليوم

دبي (الاتحاد)

قررت اللجنة المنظمة لسباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً تأجيل الحدث من أمس، إلى اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة البحر، وكان من المقرر أن يقام السباق في شواطئ جميرا عصر أمس، حيث تغيرت حالة البحر عند وصول القوارب العشرين المشاركة إلى مكان الانطلاقة، ما شكل صعوبة لديهم في الاصطفاف، ودفع اللجنة المنظمة لرفع العَلَم الأحمر، وعودة المشاركين إلى المرفأ.

ويقام السباق في الثالثة بعد الظهر في قناة دبي المائية منطقة الجداف بمحاذاة محمية خور دبي للحياة الفطرية، ويشارك في السباق اليوم 20 قارباً تتقدمها قوارب الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.