مؤتمر دبي الرياضي: رونالدو وليفاندوفيسكي وكاسياس في جلسة «القمة الثلاثية»

رضا سليم (دبي)

تتجه أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة إلى الإمارات، حيث يتجمع النجوم العالميون لحضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ويحمل عنوان «كرة القدم في القمة»، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر» مساء غد بفندق أرماني في «برج خليفة».

ويلقي جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كلمة في المؤتمر يوجه فيها رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاق بين الشعوب، وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول، وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم، والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالمياً.

جياني انفانتينو

وعقب كلمة رئيس الفيفا سيكون العالم على موعد مع الجلسة المرتقبة التي تحمل عنوان «مع القمة»، وتجمع ثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية وهم: كرستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي وإيكر كاسياس، وتأتي أهمية الجلسة كونها تجمع لأول مرة كرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا ويوفنتوس حاليا والفائز عدة مرات بلقب الأفضل في العالم في مختلف الاستفتاءات والجوائز، وليفاندوفيسكي صانع إنجازات بايرن ميونيخ، وبطل الخماسية المحلية والأوروبية في هذا العام والفائز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2020، والحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس أول حارس في العالم، وقائد لمنتخب بلاده يحمل كأس العام 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012، والعديد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

يتشارك النجوم الثلاثة منصة مؤتمر دبي الرياضي الدولي وبجوار برج خليفة رمز الشموخ والهندسة المعمارية الفريدة، والإنجاز الإماراتي الرائد في جميع المجالات، كما سيتابع كبار الضيوف في مقر الحفل ومئات الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بعد جلسة النجوم وقائع حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر»، بحضور النجوم الفائزين وممثلي الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.

في الوقت نفسه تحولت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» للحديث عن الحدث مع توافد النجوم إلى دبي خاصة أن هؤلاء النجوم لديهم حسابات يتابعها الملايين، وظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس الإيطالي والمرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القرن خلال التدريبات بمجمع ند الشبا، ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فيديو خلال تدريباته مع «الدون»، والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، كما وضع رونالدو صورته مع سمو ولي عهد دبي على الانستجرام، وشاهدها 247 مليون متابع له، فيما يتابع ليفاندوفسكي أكثر من 20 مليون متابع، وكاسياس ما يقرب من 17 مليون على الانستجرام.

من ناحية أخرى، زار السويسري جياني انفانتينو مركز فيفا الطبي بدبي أمس، حيث تجول في مرافقه، واطلع على الخدمات التي يقدمها للرياضيين، وأشاد بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المركز، والتجهيزات المتطورة التي يوفرها لخدمة الرياضيين، بالإضافة إلى تعرفه على النشاط العلمي الذي يقوم به في مجال الارتقاء بالخدمات المقدمة، وثمن أيضا الجهود العلمية للمركز ونجاح المؤتمر الطبي الرياضي الذي نظمه بالتعاون مع اتحاد الكرة عبر نظام الاتصال المرئي خلال جائحة كورونا.

وأكد رئيس الفيفا أن توافد عدد كبير من نجوم الكرة العالمية من أوروبا وآسيا وإفريقيا على مركز فيفا بدبي، يعد شهادة تقدير لدوره الإيجابي في خدمة الرياضيين، معتبراً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يثمن هذا الدور الذي تقوم بها مراكز فيفا الطبية حتى تكتمل المنظومة الكروية بما يسهم في الارتقاء باللعبة، وفي ختام الجولة، التقى انفانتينو بالفريق الطبي العامل بالمركز بقيادة الدكتور مراد الغرايري، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم لما فيه مصلحة الرياضة والرياضيين.

جماهير الأهلي تنتظر القرار

انتشرت على مواقع التواصل دعوة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري لحضور المؤتمر والجائزة، وهو ما جعل جماهير القلعة الحمراء في الوطن العربي متابعة الحدث عبر العديد من المنصات الرقمية ، والتي يتابعها الملايين من عشاق القلعة الحمراء، بعدما تردد أن الأهلي سيحصد جائزة أفضل ناد الأكثر حصولا على البطولات في أفريقيا والشرق الأوسط رغم أن التصويت الجماهيري الخاص بالجائزة انتهى وجاء الأهلي في الترتيب الثاني بجائزة أفضل ناد في القرن بعدما حصل على نسبة %32 بعد ريال مدريد الذي تصدر بنسبة %36 يليهما برشلونة بالمركز الثالث بنسبة %18 ثم بايرن ميونيخ الألماني بنسبة %14 من أصوات الجمهور.

%40 للجمهور

يعد تصويت الجماهير ليس إعلاناً عن النتائج النهائية للجائزة خاصة أن التصويت الجماهير يمثل ننسبة %40 من النتيجة النهائية، حيث يشارك أعضاء لجنة التحكيم في منح أصواتهم للفائزين في كل فئة، وتمثل اختيارات لجنة التحكيم %60 من وزن التصويت وتحديد النتيجة النهائية للفائزين، كان أكثر من 21 مليون مشجع شاركوا في التصويت الجماهيري على مرحلتين الأولى والنهائية.