«مرضى الزهايمر» على رقعة «شطرنج الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

يواصل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تنظيم سلسلة فعالياته المجتمعية للعام 2020، حيث نظمت اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج برنامجاً تعليمياً خاصاً للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، في إطار مبادراتها المجتمعية الخاصة بكبار السن من خلال مؤسسة «فورجت مي نوت»، والتي تركز على كبار السن (60 عامًا وما فوق) كجزء من مهمتها لمعالجة مرض الزهايمر.

وتعمل المؤسسة مع العديد من المنظمات الدولية مثل مكتب لندن الدولي لمرض الزهايمر وجمعية أصدقاء مرض الزهايمر في المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من خلال مكتب شرق البحر الأبيض المتوسط، لبناء مجتمع نابض بالحياة يتعامل مع مرض الزهايمر بطريقة وقائية وشاملة ومبتكرة.

وتشمل المبادرة تقديم الحصص التدريبية في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لمجموعة من 5-10 أشخاص مع مراعاة التباعد، وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتستمر المبادرة حتى 3 أشهر، ويتم تقديم الدروس مجاناً، ويشرف على تنفيذ البرنامج الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي والمحاضر الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس والمدرب الدولي الفلبيني مارلون كونان وأمين المكتبة حافظ النابلسي.

وأكد عمر نعمان آل علي أهمية إشراك المجتمع الرياضي والجهات ذات الاهتمام في إيضاح المفاهيم السائدة حول مرض الزهايمر واحتياجات المرضى الذين يعانون من هذا المرض والتحديات التي تواجه الأشخاص القائمين على رعايتهم.

وأشار إلى أن الزهايمر هي مشكلة صحية عالمية متنامية تؤثر على الغالبية العظمى من كبار السن وأثبتت الدراسات العلمية الحديثة أهمية لعبة الشطرنج للتخلص من بعض الأمراض العصبية أو التخفيف منها كما أنها تقي الذاكرة وتحميها من خطر الإصابةِ بالزهايمر مستقبلاً، نتيجة التعود المتكرر على تخزين وتحريك القطع الخاصة بها بعد فترات من التفكير، ما يجعل المخ نشط باستمرار.