بداية قوية لاتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج

العين (الاتحاد)

أعلن الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي، الرئيس التنفيذي لاتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج عن تقديم دعم بقيمة عشرة آلاف دولار سنوياً لكل اتحاد، وذلك لتوفير أدوات اللعبة والرقعات الإلكترونية ورقعات التدريب وأجهزة الحاسوب، بما يساهم في تجهيز مركز تدريبي لكل اتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية والصرف على الموازنات التشغيلية التي من شأنها أن تساهم في تعيين وتفريغ كوادر مؤهلة لإدارة شؤون الاتحادات الوطنية

وأعرب الوحشي عن بالغ الشكر والامتنان إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي تقديراً للدعم الكبير الذي قدمه منذ تأسيس اتحاد البحر الأحمر في أبوظبي 29 فبراير الماضي في ختام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي كأحد إنجازات كونجرس أبوظبي 2020 ثم رسالته القوية إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي التي أكد فيها أن المؤسسات الإقليمية الشطرنجية تجمع دولاً ذات مصالح مشتركة، مثل القرب الجغرافي والروابط الاقتصادية لتوثيق التعاون بينها، وأن اتحاد البحر الأحمر الذي يضم اتحادات آسيوية وأفريقية يمثل إضافة مفيدة لجميع الاتحادات الأعضاء والإداريين والمنظمين والرعاة المحليين والحكام والمدربين، وسوف يحظى اللاعبون بمزيد من البطولات وفرص أكثر لجلب الجوائز والميداليات، وبالتالي المساهمة في زيادة الدعم الحكومي للعبة في مختلف البلدان الأعضاء.

وكشف أنه جار الإعداد حالياً لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهري يناير وفبراير القادمين، ومنها ثلاث دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الحكام والمنظمين والمدربين.