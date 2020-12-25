الجزيرة وعجمان.. «فارق العشرين»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

يستضيف الجزيرة فريق عجمان مساء اليوم، في مباراة «الفوارق الكبيرة» بين الفريقين، حيث يعتلي «فخر أبوظبي» القمة المشتركة مع الشارقة، إلا أن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة «الملك»، فيما يقبع «البرتقالي» في المركز قبل الأخير، بجدول ترتيب البطولة.

«فارق العشرين» يحكم اللقاء، ويملك الجزيرة 23 نقطة، فيما جمع عجمان 3 نقاط فقط، من ثلاثة تعادلات، وعلى صعيد الفوز والخسارة هناك تناقض كبير، حيث فاز أصحاب الأرض في سبع مواجهات، في حين خسر الضيوف سبع مباريات، ولم يحققوا أي فوز على الإطلاق.

وعلى صعيد الهجوم، هناك فارق كبير بين طرفي المواجهة، وهي بين أقوى هجوم في البطولة، برصيد 23 هدفاً، بواقع 2.3 هدف في المباراة الواحدة، وبين ثاني أضعف هجوم لعجمان برصيد 5 أهداف، بواقع نصف هدف في المباراة الواحدة.

ورغم الفوارق الكبيرة، إلا أن الهولندي كايزر مدرب «فخر أبوظبي» حذر لاعبيه من التهاون في لقاء اليوم، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز التام لحسم المباراة، خاصة أن الفريق يعاني غيابات عديدة، ولديه مشكلة كبيرة في الجهة اليمنى، حيث يغيب محمد العطاس للإصابة ومحمد ربيع للإيقاف، وهو ما يجبر المدرب على الدفع بلاعب جديد في هذا المركز، أو إشراك خليفة الحمادي، مع الدفع بلاعب آخر في «قلب الدفاع»، وأعلن كايزر أن المباراة تشهد بعض التغييرات في مراكز اللاعبين، أو الدفع بوجه جديد لسد العجز في هذا المركز.