العين واتحاد كلباء.. قفزة إلى الأمام

معتز الشامي (العين)

يحل اتحاد كلباء ضيفاً على العين، في مباراة يتوقع لها مزيداً من الندية والإثارة بين الفريقين، نظراً لعودة «الزعيم» إلى سكة الانتصارات والنتائج الإيجابية، وآخرها الفوز بـ 10 لاعبين على النصر القوي في عقر داره، في الجولة الماضية، ما منح «البنفسج» الثقة اللازمة والمطلوبة.

وعانى العين في الموسم الجاري من كثرة الغيابات في صفوفه، والإصابات بين لاعبيه الأساسيين، غير أن القوة الضاربة لـ «البنفسج» ستكون في حالة أفضل، نظراً لشفاء لابا الذي غاب عن الفريق في مباراتين، وسيكون جاهزاً للمشاركة بحسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وتكمن أهمية المباراة في أن «النمور» في حالة «نشوة» هذا الموسم، بسبب النتائج الإيجابية للفريق الذي حقق أفضل بداية في تاريخه بدوري المحترفين، حيث وصل إلى المركز السادس بـ 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العين الخامس بـ 18 نقطة.

ووفق الأرقام والإحصائيات، لم يحقق اتحاد كلباء الفوز على العين في دوري الخليج العربي في آخر 8 مواجهات، حيث رجحت كفة «الزعيم» 7 مرات.

كما لم يسبق للعين أن فشل في هز شباك اتحاد كلباء خلال 10 مواجهات سابقة بدوري الخليج العربي، وبلغت المحصلة 29 هدفاً. ويبحث اتحاد كلباء عن أول شباك نظيفة في مواجهة العين منذ أبريل 2013، ويعتبر «النمور» صاحب أعلى نسبة من المواجهات الهوائية الناجحة في دوري الخليج العربي هذا الموسم «56%»، وهو ما يصعب مهمة دفاع «البنفسج».