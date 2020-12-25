شباب الأهلي وبني ياس.. «بروفة الكأس»

منير رحومة (دبي)

مباراة شباب الأهلي وبني ياس اليوم، بروفة حقيقية للمواجهة القوية التي تنتظر الفريقين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، حيث تجمع فريقين يرغبان في أخذ أسبقية معنوية في لقاء الدوري، بالفوز وحصد النقاط الثلاث، قبل الموعد الحاسم في «المربع الذهبي».

ورغم اختلاف وضعهما في جدول الترتيب، بوجود «السماوي» في المركز الرابع بـ 19 نقطة، و«الفرسان» التاسع وله 14 نقطة فقط، إلا أنهما يتقاسمان طموح المنافسة على الصدارة، وتشديد الملاحقة على فرق أعلى الجدول، سواء بالنسبة لأصحاب الأرض الذين يسعون لتعويض العثرات الماضية، واستعادة مكانهم بين الفرق المنافسة على الألقاب والبطولات، خاصة أن الفريق يملك نخبة من النجوم المواطنين والأجانب المؤهلين لذلك. والأمر نفسه بالنسبة للضيوف الذين يقدمون مستويات متطورة، ويعيشون مرحلة إيجابية، بالفوز في آخر ثلاث جولات، وإلحاق أول خسارة بالشارقة حامل اللقب، ومتصدر الترتيب في الأسبوع الماضي، وبالتالي يطمح بني ياس إلى مواصلة المسيرة الإيجابية، والاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة.

وتجدد مباراة اليوم الذكريات القديمة لمهدي علي مدرب شباب الأهلي، مع فريقه السابق بني ياس، عندما درب «السماوي» في أبريل 2011، حيث تحمل المواجهة مشاعر مختلفة، خاصة أن مهدي علي يسعى لانتزاع اول نتيجة إيجابية له، في مشواره الجديد مع «الفرسان» بالدوري، بعد أن جاءت البداية متعثرة، في الظهور الأول له في قيادة الجهاز الفني لـ «الفرسان».