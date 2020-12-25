«لائحة 2018».. الجدل لا يتوقف

معتصم عبدالله (دبي)

منذ اعتمادها في 3 مارس 2018، مثلت «لائحة الاعتراض على قرار الحكم في مسابقات رابطة المحترفين»، الملاذ للأندية لتصحيح بعض أخطاء «قضاة الملاعب»، قبل أن تطفو إلى السطح مؤخراً، المطالبة بإلغاء اللائحة، وهو ما يتبناه علي حمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، في الوقت الذي أكدت فيه عدد من الأندية، دعمها لتطبيق اللائحة، وطالبت تعميمها على مسابقات اتحاد الكرة أيضاً.

وبعيداً عن الجدل، بدا الحديث عن جدوى وجود اللائحة من إلغائها مبهماً، لجزء من الشارع الرياضي، عطفاً على عدم نشر بنود اللائحة عبر الموقع الرسمية لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وتتكون اللائحة من 24 مادة جرى تقسيمها على ثلاثة فصول، وتشمل لتعريفات، الأحكام التمهيدية، تشكيل الهيئة والجهاز المعاون، اختصاصات اللجنة، تقديم الاعتراضات، آلية إصدار القرارات وحيادية الأعضاء، طرق الإثبات للحالات، قرارات اللجنة وإعلانها، والأحكام الختامية.

حددت اللائحة القواعد والإجراءات التي تتيح للاعب أو النادي المنتمي له اللاعب الاعتراض على قرارات الحكم في «حدود معينة»، وفي مسابقات رابطة المحترفين «حصراً»، وتخضع لموادها الأندية المحترفة ورابطة المحترفين، الحكام، مسؤولو المباريات، اللاعبون، والمباريات الرسمية.

تشكيل الهيئة

تعد «هيئة الاعتراض على قرارات الحكم» هيئة مستقلة، ويجري تعيينها بموجب أحكام اللائحة، ويُعين مجلس إدارة الاتحاد المنسق العام وأعضاء الهيئة من خارج أعضاء المجلس، على أن تكون مدة عمل الهيئة سنة قابلة للتجديد أو بناءً على ما يقرره المجلس، وتُشكل الهيئة من منسق عام وتسعة أعضاء «6 حكام سابقين وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص». ويشكل المنسق العام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم «حكمان سابقان»، وعضو ثالث من ذوي الخبرة الرياضية، للنظر في طلب الاعتراض المقدم من اللاعب أو النادي.

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة المشكلة من هيئة الاعتراض على قرار الحكم، بالنظر في الاعتراضات المقدمة من اللاعبين أو الأندية على «الأخطاء المادية» في قرارات الحكام موضوعاً، والنظر موضوعاً بالاعتراضات المقدمة من اللاعبين أو الأندية حال حصولهم على البطاقات الحمراء المباشرة بسبب أحد الأخطاء التالية والتي تشمل «ارتكاب اللعب العنيف، السلوك المشين (وفقاً لتعريف محدد)، حرمان الفريق المنافس من تسجيل هدف أو فرصة محققة للتسجيل، حرمان اللاعب المنافس الذي يتحرك باتجاه المرمى من فرصة محققة بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء».

24 ساعة لحسم الاعتراض

تلتزم اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة الاعتراض بالفصل في الاعتراض موضوعاً خلال 24 ساعة من تقديمه، وحددت اللائحة أيضاً مدة 24 ساعة، من توقيت بداية المباراة لتقديم الاعتراض على قرار الحكم خطياً، على أن يرفق معه فيديو خاصا بموضوع الاعتراض، وإيصال الرسوم، والتي تبلغ 3500 درهم «غير مستردة»، على أن يدفع مقدم الاعتراض غرامة 10 آلاف درهم، تسدد لمصلحة لجنة دوري المحترفين، حال رفض الاعتراض شكلاً أو موضوعاً.

قرارات بالتمرير

تصدر جميع قرارات اللجنة بالتمرير، ودون اجتماع فعلي، حيث تنص آلية إصدار القرارات في اللائحة، على إرسال مقرر الهيئة الاعتراضات مصحوبة بالفيديو عن الحالة المعترض عليها والمقبولة شكلاً، إلى أعضاء اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراض من كل عضو على حدة، على أن يقوم كل عضو بإرسال رأي مكتوب وموقع لمقرر اللجنة، وتكون قرارات اللجنة صحيحة بموافقة أغلبية الأعضاء.

قرارات نهائية

بموجب المادة 16، تكون قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها أو الطعن فيها، ولا تنسحب آثارها على نتيجة المباراة بأي شكل من الأشكال، ولا يحق لأي لاعب أو نادي الاعتداد بقرارات اللجنة أمام أي لجنة قضائية أو تحكيمية للاعتراض على نتيجة المباراة.