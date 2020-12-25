عقد مارفيك مع «الأبيض» يبدأ أول يناير

معتز الشامي (دبي)

بدأ الجهاز الفني المعاون للهولندي مارفيك مدرب المنتخب، أمس، متابعة مباريات «الجولة 11» لدوري الخليج العربي، من أرض الملعب، وغاب عنها مارفيك، الذي غادر الدولة لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية والأسرية، بعد اختيار مقر إقامته في دبي، وذلك قبل عودته مجدداً إلى الدولة مع أسرته خلال اليومين المقبلين، حيث يبدأ عقده رسمياً أول يناير المقبل.

وتفيد المتابعات أن المدرب طلب مهلة لترتيب أوضاعه واصطحاب أسرته للإقامة معه في الإمارات، حيث اشترط العقد إقامة مارفيك بشكل كامل، ومتابعة مباريات الدوري مباشرة من الملعب، منذ بدء سريان العقد رسمياً، ما يعني أول يناير.

واستقر مارفيك على ضم 4 مساعدين من بينهم مدرب حراس مرمى، والإبقاء على المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مدرباً معاوناً لمارفيك، حيث كان سليم عنصراً مشتركاً مع الأجهزة الفنية التي تولت مسؤولية تدريب «الأبيض» منذ مرحلة الإيطالي زاكيروني، وسبق له العمل مع مارفيك في المحطة الأولى قبل رحيله، وهو ما يسهل مهمة المدرب الذي لم يقطع متابعته للكرة الإماراتية هو وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية.

وتفيد المتابعات أن تاكو مساعد مارفيك، وصل بالفعل لمتابعة المباريات من الملعب، وإعداد التقارير الفنية عن اللاعبين الدوليين، الذين يتابعهم مارفيك، وباقي الجهاز المعاون، حيث لن يستغرق الجهاز وقتاً للتعرف على اللاعبين، لأنهم معروفون للمدرب ومساعديه بالفعل.

ويتوقع أن يعمد جهاز «الأبيض» للمزج بين العناصر الشابة التي بدأت تأخذ فرصتها بالفعل مع مارفيك في فترته الأولى، بالإضافة إلى إبرز العناصر صاحبة الخبرة في «دورينا»، كما يزيد من القوة الضاربة لـ «الأبيض» وجود تيجالي وليما وكايو، خاصة أن مارفيك يجيد توظيف الثلاثي، بالشكل الذي يخدم أسلوب الأداء وطريقة اللعب، بعكس لويس بينتو الذي لم يظهر المنتخب تحت قيادته أي خطورة هجومية في ظل امتلاك «الأبيض» لتلك الأسلحة الفاعلة، بالإضافة إلى لاعب بقيمة علي مبخوت.