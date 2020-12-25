«الساحرة المستديرة» تتحول إلى «كرنفال»

سلطان آل علي (دبي)

تتضمن الرياضات الجماعية، بمختلف أنواعها فكرة تسجيل الأهداف من الأطراف المشاركة في اللعبة، وبعضها يصل عددها إلى ما يتجاوز المائة من الطرفين، مثل كرة السلة، وبعضها يتجاوز العشرين والثلاثين، مثل كرة اليد، وتأتي كرة القدم بمتوسط عام يصل إلى 4 أو 5 أهداف، في المباراة الواحدة.

ويرى الكثير من عشاق كرة القدم أنّ اللعبة تزداد جماليتها ومتعتها بزيادة عدد الأهداف فيها، وتجد وصف المباريات غزيرة الأهداف بـ «الكرنفال»، وأنها الأجمل في الموسم، رغم أنها ربما تعكس سوء تنظيم ودفاع، بينما «الشحيحة» يتم وصفها بالسلبية والكآبة، رغم أنها تكون على مستوى عال فنياً وتكتيكياً.

وفي دوري الخليج العربي، هذا الموسم، وحتى قبل بداية «الجولة 11» أمس، يتصدر الوصل قائمة الأندية التي شهدت مبارياتها تسجيل أكبر عدد من الأهداف، وذلك بمجموع 41 هدفاً خلال 10 مباريات «20 له و21 عليه»، بمعدل تسجيل 4.1 هدف في كل مباراة، يكون الوصل فيها طرفاً.

وتعد مباراته مع حتا التي انتهت 4-2 هي الأعلى بمجموع 6 أهداف، في حين أن هناك 4 مباريات أخرى شهدت 5 أهداف في كل منها مع الوحدة والجزيرة وبني ياس وعجمان، ولا توجد أي مباراة شهدت تسجيل أقل من 3 أهداف حتى الآن.

ويأتي ثانياً شباب الأهلي، والذي شهدت مبارياته 35 هدفاً «21 له و14 عليه» بمعدل 3.5 هدف في كل مباراة هذا الموسم، وتحتل مباراته مع الجزيرة صدارة «القمم التهديفية» في الدوري بـ8 أهداف كاملة خلال الجولة السادسة للدوري، والتي انتهت 5-3 لمصلحة «فخر أبوظبي».

على النقيض تماماً، نجد اتحاد كلباء هو الفريق الذي تشهد مبارياته أقل معدل تهديفي، حيث لا يتجاوز معدل الأهداف في كل مباراة حاجز 2.4 هدف بمجموع 24 هدفاً خلال 10 مباريات.

ويعد عجمان ثاني الأندية بعد اتحاد كلباء، حيث شهدت مبارياته 26 هدفاً لم يسجل منها إلا 5 أهداف واستقبل 21 هدفاً، وهذا ليس بالمستغرب، «البرتقالي» يملك 3 مباريات سلبية بلا أهداف هذا الموسم أمام حتا وبني ياس والعين.

وإذا ما عدنا إلى الماضي القريب، ومنذ زيادة عدد الفرق إلى 14 في الدوري، نجد أن الجزيرة والذي وصل إلى 112 هدفاً في مبارياته بموسم 2014 - 2015 يحتل صدارة قائمة الأندية التي شهدت مبارياتها أكبر مجموع من الأهداف في موسم واحد.

والرقم الثاني كذلك للجزيرة بـ107 أهداف في موسم 2018 - 2019، يأتي بعده الفجيرة بـ105 أهداف في 2015 - 2016 وبني ياس بـ103 أهداف موسم 2016 -2017.

وهي الفرق الوحيدة التي شهدت مبارياتها أكثر من مئة هدف.

على الجانب الآخر، لا يزال رقم الشارقة صامداً بكون مبارياته شهدت 54 هدفاً فقط في موسم 2013 -2014، كأقل رقم في وجود 14 فريقاً، يليه الشباب بـ61 هدفاً في 2015 -2016 والأهلي بـ62 هدفاً في 2014 -2015.