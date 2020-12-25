لامبارد: أرسنال «جودة عالية»

لندن (د ب أ)

قبل مواجهة «الديربي» المرتقبة بين أرسنال وتشيلسي اليوم، أكد فرانك لامبارد المدير الفني لـ «البلوز» أن التراجع الذي يعيشه «المدفعجية» منذ فترة لا يعد مؤشراً لقوة المواجهة المقررة على ملعب «الإمارات» في يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس «بوكسينج داي».

ولم يحقق أرسنال أي انتصار محلي منذ فوزه على مانشستر يونايتد 1- صفر في أول نوفمبر، ويتفوق فقط بفارق أربع نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل «الأزرق» المركز الخامس ويتطلع إلى الصعود للمنافسة ضمن المراكز الأربعة الأولى.

ومع ذلك، رفض لامبارد التعليق بشأن الوضع الحالي لأرسنال، حيث يرى أن مواجهات «الديربي» تحمل حافزاً وحماساً إضافيين.

وقال لامبارد: «لا أنشغل بوضعهم في الوقت الحالي، وإنما أهتم جودة وكفاءة الفريق، وهو «أرسنال» الذي يتمتع بجودة عالية.

وأضاف: واجهوا بعض النتائج الصعبة مؤخراً، لكن عندما تخوض مواجهة «ديربي»، فإن هذا لا يحمل أهمية كبيرة. أحياناً تكون فكرة خوض مباراة «ديربي» بمثابة الحافز الذي يحتاجه الفريق، من أجل تحقيق نتيجة جيدة، وعلينا أن نتوقع ظهور أرسنال بأفضل مستوياته.

وأعلن لامبارد أن الشكوك تحوم حول مشاركة بن تشيلويل وحكيم زيياش في مباراة اليوم، حيث يعاني تشيلويل من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة أمام ويستهام يوم الاثنين الماضي، كما يرجح عودة زياش من إصابته العضلية بعد أيام.