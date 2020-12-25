مبابي: شكراً توخيل

باريس (رويترز)

وجه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الشكر إلى توماس توخيل، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن إقالة المدرب الألماني.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية ومجلة بيلد الألمانية أن توخيل، الذي قاد سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ، تمت إقالته بعد الفوز 4-صفر على ستراسبورج يوم الأربعاء.

وقال مبابي في حسابه في انستجرام مع نشر صورة له مع المدرب الألماني «47 عاما»: للأسف هذه هي كرة القدم، لن ننسى الفترة التي قضيتها هنا، كتبت جزءاً مذهلاً من تاريخ النادي، وأود القول شكراً لك‭.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في الدوري برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، متأخراً بنقطة واحدة عن أولمبيك ليون المتصدر وليل.

كما بلغ بطل فرنسا دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة الإسباني.

ولم يعلن النادي الفرنسي رسمياً رحيل توخيل بعد. لكن «ليكيب» أكدت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق سيتولى المسؤولية.

وعُين توخيل مدرباً لسان جيرمان في 2018، وقاده للقب الدوري مرتين، بالإضافة إلى الرباعية المحلية في موسمه الثاني.

ومنذ إقالته في نوفمبر 2019، لم يعمل بوكيتينو، الذي لعب في صفوف سان جيرمان مطلع القرن الحالي، مع أي فريق.

وكان بوكيتينو قاد الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي حيث خسر أمام غريمه المحلي ليفربول.