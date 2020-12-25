شاهد رياضة: «ديربي» غريب الأطوار!

عمرو عبيد (القاهرة)

يرمز وصف «ديربي شمال غرب لندن» عادة، إلى المواجهة النارية العريقة بين فريقي، تشيلسي وتوتنهام هوتسبر، لكن الصراع الإنجليزي على الألقاب المحلية الكبرى، بين تشيلسي وأرسنال، جعل من تلك المواجهة «ديربي» آخر يحمل الصفات ذاتها، والغريب أن استطلاع رأي في عام 2003، أثبت غرابة وضع مواجهة «البلوز» و«المدفعجية»، لأن مشجعي الأخير رأوا أن تشيلسي يأتي غريماً ثالثاً في ترتيب أقوى المنافسين، بينما اعتبر عشاق «الأزرق» أن أرسنال هو خصمهم الأساسي، بينما وضعوا توتنهام وفولهام في قائمة المنافسين التقليديين.

واشتعلت المنافسة بين الطرفين مع بداية القرن الحالي، خاصة عندما بدأ تشيلسي يقتحم دائرة المنافسة بقوة أكبر، على يد البرتغالي جوزيه مورينيو، ومع ذلك، عادت الأضواء تخفت حول «الديربي غريب الأطوار»، بسبب التراجع الحاد الذي أصاب «المدفعجية» في السنوات الأخيرة، باستثناء المواجهة القارية في نهائي الموسم الماضي من «يوروبا ليج».

ورغم التفوق التاريخي لأرسنال، بعد الفوز 77 مرة مقابل 65 انتصاراً لتشيلسي، إلا أن الأخير كان الأكثر حسماً على المستوى الأوروبي، بعدما سحق منافسه في النهائي المذكور بنتيجة 4-1، وقبلها لعبا معاً في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2004، وتجاوز «البلوز» خصمه أيضاً، وإذا كان «المدفعجية» يملك تفوقاً محلياً من حيث إجمالي عدد البطولات المختلفة، فإن «الأزرق» توهج قارياً بصورة أكبر، بعدما حصد 6 ألقاب كبرى، مقابل تتويج وحيد لأرسنال.

الأكثر غرابة أن النتيجة القياسية المسجلة في تاريخ مواجهات الفريقين مسجلة باسم تشيلسي، بعدما فاز بـ «نصف درزن» من الأهداف في مارس 2014، خلال منافسات «البريميرليج»، والمثير أنها كانت المباراة «رقم 1000» في مسيرة الفرنسي فينجر، وخسر وقتها مع أرسنال، في حضور أرتيتا، المدرب الحالي، وكان جيرو يلعب آنذاك في صفوفه، وسجل يومها النجم المصري، محمد صلاح، أول أهدافه مع تشيلسي، موقعاً على الهدف السادس القياسي لـ «البلوز».