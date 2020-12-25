الرياضة.. «سلام»

معتصم عبدالله (دبي)

شكلت الملاعب المختلفة جسراً للتعاون بين الإمارات وإسرائيل في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين البلدين مؤخراً، وتصدرت «اتفاقيات التعاون المشترك» واجهة العلاقات الرياضية، بعدما دشن انتقال الدولي الإسرائيلي ضياء سبع إلى نادي النصر ومشاركته مع «العميد» في دوري الخليج العربي الخطوة الأولى.

وتعززت أوجه التعاون بين البلدين في ظل اتفاقية السلام، في 6 مبادرات، تشمل اتحادات الكرة، والجو جيتسو، والسباحة، والجودو، ورابطة المحترفين، ونادي النصر، وشملت:

1- تشهد منافسات دوري الخليج العربي، في الموسم الحالي 2020 - 2021، مشاركة ضياء سبع مع نادي النصر، حيث يعد أول محترف إسرائيلي في الدوري الإماراتي، وقدم الوافد الجديد مردوداً إيجابياً مع «العميد» بتصدره قائمة أفضل صناع اللعب، علاوة على تسجيله 3 أهداف.

2- وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وشملت عدداً من البنود، أهمها إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلاً عن طرح مبادرات تطويرية.

3- وقعت رابطة المحترفين الإماراتية اتفاقية شراكة رياضية مع نظيرتها رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، وشهدت زيارة الوفد الإسرائيلي للإمارات، مؤخراً، عقد سلسلة اجتماعات وورش عمل نظمتها رابطة المحترفين لتفعيل بنود الاتفاقية بين الطرفين، ومناقشة الأمور التسويقية والتقنية والفنية.

4- أبرم الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي للجو جيتسو مذكرة تعاون لتطوير الرياضة في البلدين، من خلال العديد من المبادرات والبرامج المشتركة لتمكين اللاعبين والمدربين والإداريين في الإمارات وإسرائيل عبر المسابقات والبرامج التدريبية.

5- يتأهب اتحاد السباحة لتوقيع مذكرة تعاون مع نظيره الإسرائيلي لتعزيز سبل التعاون، وأوضح عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، أن مذكرة التعاون تتضمن عدداً من المجالات، من بينها تبادل معسكرات المنتخبات الوطنية التدريبية في الدولتين، وإقامة البطولات المشتركة، وغيرها.

6- وجّه الاتحاد الإسرائيلي للجودو، الدعوة إلى منتخبنا الإمارات لإقامة معسكر مشترك في تل أبيب دعماً للعلاقات بين الاتحادين، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الدولي للعبة تأجيل بطولاته في العام الحالي «7 بطولات» إلى يناير 2021، على الرغم من البداية الناجحة لنشاطه عبر بطولة المجر غراند سلام التي أقيمت نهاية أكتوبر الماضي، وتوج المنتخب الروسي بلقبها.