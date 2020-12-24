رفقة حمدان بن محمد.. رونالدو يتدرب في دبي

رضا سليم (دبي)

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وهداف يوفنتوس والدوري الإيطالي إلى دبي، أمس الأول، للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ويحمل عنوان «كرة القدم في القمة»، وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر» والذي يقام بعد غدٍ، حيث يتصدر «الدون» قائمة النجوم المرشحين للفوز بجائزة لاعب القرن.

ونشر رونالدو صورة على حسابه في «إنستجرام»، تجمعه مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أثناء التدريب في مجمع ند الشبا الرياضي، معلقاً: «من دواعي سروري أن أراك دائماً أخي»، ويقضي النجم البرتغالي عطلة رأس السنة في دبي.

من ناحية أخرى، يشارك الحارس الإسباني الشهير إيكر كاسياس، القائد السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، في المؤتمر وحفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر».

وهذه هي المشاركة الأولى لنجم حراس المرمى في العالم كاسياس في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، حيث يعد من الشخصيات التي تحمل سيرة ممتازة خلال فترة اللعب وبعد الاعتزال، وهو يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الوسط الرياضي الدولي، بفضل مسيرته الكروية والإنسانية الحافلة بالإنجازات على مستوى نادي ريال مدريد وبطولاته في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وكذلك مع منتخب إسبانيا، حيث كان حارس المرمى الوحيد في العالم الذي يحمل كأس أمم أوروبا مرتين عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010، وهو أول حارس في العالم يحمل كأس أمم أوروبا وكأس العالم لكرة القدم على التوالي.

وتأتي مشاركة كاسياس كمتحدث في المؤتمر، بالتزامن مع عودته إلى منظومة نادي ريال مدريد من البوابة الإدارية، حيث أعلن النادي منذ يومين عن تعيينه نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية، وذلك بعد اعتزاله اللعب منذ شهر أغسطس الماضي عن عمر يناهز 39 عاماً لأسباب طبية.

ويجمع المؤتمر وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر» الحارس المعتزل في منصة واحدة مع زميله السابق في ريال مدريد النجم كرستيانو رونالدو، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الاثنان في مؤتمر رياضي، كما تعد مشاركته فرصة للاعبين عموماً، وحراس المرمى خصوصاً، للتعرف على مسيرته ونهجه في الحياة الذي ساعده على تحقيق الإنجازات العالمية الكبيرة.

ويعد كاسياس أحد لاعبي كرة القدم القلائل الذين خاضوا أكثر من 1000 مباراة رسمية، كما أنه يحمل الرقم القياسي للحفاظ على شباكه نظيفة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مع المنتخب الإسباني، كما يمتلك سجلاً مذهلاً.

وينظم مجلس دبي الرياضي المؤتمر وحفل جوائز دبي جلوب سوكر في منطقة «برج خليفة» وبشكل مباشر، بحضور عدد من المعنيين بالرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، من داخل وخارج الدولة، ومن ممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة، وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والبروتوكول الخاص بالمناسبة، حيث سيكون الحدث الأول على الإطلاق الذي يتم تنظيمه، بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين وصنّاع القرار فيها.