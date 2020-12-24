الجزيرة يجدد عقد خصيف حتى 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي الجزيرة تمديد عقد قائده وحارس مرماه علي خصيف الحوسني إلى العام 2023.

ويعتبر خصيف البالغ من العمر 33 عاماً عنصراً أساسياً ومؤثراً مع «فخر أبوظبي»، حيث خاض بقميص الجزيرة 431 مباراة محلية وتوج معه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات ودوري الخليج العربي مرتين، إضافة لتتويجه أيضاً بكأس الاتحاد وكأس الأندية الخليجية وكأس الخليج العربي، وقيادته للفريق لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

وقال علي خصيف في معرض تعليقه على تجديد عقده: «بيتي الثاني وعائلتي الكبيرة، وسعادتي كبيرة جداً بتمديد بقائي لاعباً في صفوف الفريق إلى عام 2023».

وأضاف: «لدينا تشكيلة رائعة ونبني فريقاً قوياً للمستقبل، وأنا سعيد لأنني سأستمر في أداء دوري مع الفريق في الفترة المقبلة، وبصفتي قائداً للفريق الأول فأنا فخور جداً بالأدوار المهمة والمؤثرة التي يقوم بها النادي تجاه المجتمع المحلي، وتحديداً خلال فترة جائحة كوفيد-19، ولا أستطيع أن أتخيل نفسي لاعباً لأي فريق آخر».

من جهته قال علي يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة: «القائد علي خصيف لاعب لا غنى عنه في منظومة فريق الجزيرة، وقد كتب تاريخاً رائعاً مع النادي بعد أن كان عنصراً ثابتاً في كل البطولات التي توج بها الفريق، وما زال العالم يتذكر أداءه الاستثنائي في كأس العالم للأندية 2017».