«المنتخبات» تعتمد برنامج إعداد «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، في اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، البرنامج المقدم من المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول فان مارفيك للفترة المقبلة، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستنطلق في شهر مارس المقبل، حيث ستكون هناك ثلاثة تجمعات، الأول للفترة من 2 إلى 12 يناير المقبل، والثاني للفترة من 6 إلى 10 فبراير المقبل، فيما الثالث للفترة من 17 إلى 30 مارس المقبل.

وقررت اللجنة التنسيق مع الأمانة العامة بشأن الملاعب التي ستستضيف مباريات «الأبيض» في التصفيات داخل الدولة أمام ماليزيا يوم 25 مارس، وأمام تايلاند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو المقبل.

وفيما ‬يتعلق ‬بالمنتخب ‬الأولمبي مواليد ‬99 ‬وما ‬فوق، ‬قررت ‬اللجنة ‬رفع ‬توصية ‬لمجلس ‬إدارة ‬الاتحاد ‬بالموافقة ‬على ‬المشاركة ‬في ‬البطولات ‬الرسمية ‬المقبلة، ‬خلال ‬موسم ‬2020 ‬و‬2021، ‬وهي ‬دورة ‬الألعاب ‬الرياضية ‬لدول ‬مجلس ‬التعاون ‬من ‬7 ‬إلى ‬18 ‬مارس ‬2021 ‬بدولة ‬الكويت، ‬بطولة ‬المنتخبات ‬الأولمبية ‬من ‬30 ‬أغسطس ‬إلى ‬8 ‬سبتمبر ‬2021‬، ‬تصفيات ‬آسيا ‬تحت ‬23 ‬سنة ‬من ‬20 ‬إلى ‬31 ‬أكتوبر ‬2021 ‬ودورة ‬الألعاب ‬الآسيوية (‬مواليد ‬2001) ‬من ‬20 ‬إلى ‬28 ‬نوفمبر ‬2021 ‬في ‬الصين.

وناقشت اللجنة برامج إعداد منتخبات المراحل السنية الأخرى، وهي منتخب الناشئين مواليد 2004 الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة في مملكة البحرين العام المقبل، المؤهلة إلى مونديال بيرو 2021، ومنتخب الشباب مواليد 2003 استعداداً للبطولة الخليجية تحت 19 عاماً للفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2021، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بشهر أكتوبر 2022، ومنتخب الناشئين مواليد 2006 استعداداً لمهرجان دول مجلس التعاون في مملكة البحرين، من 1 إلى 6 فبراير 2021، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً في سبتمبر 2022.

واطلعت ‬اللجنة ‬على ‬التقرير ‬المقدم ‬من ‬فريق ‬العمل ‬المكلف ‬من ‬أعضائها، ‬بشأن ‬ترشيح ‬أسماء ‬مدربين ‬لتولي ‬مهام ‬تدريب ‬منتخباتنا ‬الوطنية (‬الأولمبي ‬- ‬الشباب ‬2003 ‬- ‬الناشئين ‬2006)، ‬استعداداً ‬للمشاركات ‬الرسمية ‬المقبلة‬، ‬حيث ‬تقرر ‬تكليف ‬مدير ‬الإدارة ‬والمدير ‬الفني ‬بالتواصل ‬مع ‬المدربين ‬المرشحين، ‬للوصول ‬معهم ‬حول ‬اتفاق ‬مبدئي ‬حسب ‬المعايير ‬والشروط، ‬على ‬أن ‬يتم ‬رفع ‬الأمر ‬لمجلس ‬الإدارة ‬قريباً‬.

كما اعتمدت اللجنة المباريات الودية لمنتخبي الشباب 2001 والناشئين 2004 خلال شهري يناير وفبراير 2021 في الإمارات، حيث سيخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومي 11 و 14 يناير، وأخريين يومي 22 و 25 فبراير، مع تكليف المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول بالإشراف على تدريب المنتخب خلال هذه الفترة.

في المقابل، سيخوض منتخب الناشئين مواليد 2004 أربع مباريات ودية أيام 10 و13 و21 و24 يناير.

واطلعت اللجنة أيضاً على مخرجات الحلقة النقاشية التي تم عقدها مع المدربين المواطنين بتاريخ 16 ديسمبر 2020، وقررت إحالة هذه المخرجات إلى المدير الفني للدراسة ضمن أجندة العمل في الموسم الرياضي المقبل.

فيما ‬تم ‬اعتماد ‬إقامة ‬جلسة ‬عصف ‬ذهني، ‬بحضور ‬كبار ‬المدربين ‬والمديرين ‬الفنيين ‬المواطنين ‬بالدولة، ‬لمناقشة ‬المشاريع ‬الفنية ‬التطويرية ‬للاتحاد، ‬وتشمل ‬المشاريع ‬التطويرية ‬11 ‬مشروعاً.