«فرانس فوتبول» تتفادى الانتقادات بـ«دريم تيم احتياطي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لأنها كانت تتوقع أن يخرج البعض معترضاً على تشكيلة فريق الأحلام «دريم تيم»، الذي اختارته كأفضل تشكيلة في التاريخ، وفقاً لتصويت 170 صحفياً من دول العالم، بسبب صعوبة الاكتفاء بـ11 لاعباً فقط واعتبارهم الأفضل على الإطلاق، وضعت مجلة «فرانس فوتبول» تشكيلتين أخريين لفريق الأحلام الاحتياطي 1و2، بناءً على نتائج نفس الاستفتاء.

الاحتياطي الأول يتكون من الإيطالي جيانلويجي بوفون لحراسة المرمى، والبرازيلي كارلوس ألبرتو والإيطالي فرانك باريزي والبرازيلي روبرتو كارلوس للدفاع، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي أندريا بيرلو، والهولندي ريكارد والأرجنتيني الإسباني دي ستيفانو للوسط، والبرازيلي جارينشيا والهولندي كرويف، والبرازيلي رونالدينيهو للهجوم.

أما التشكيل الاحتياطي الثاني، فيضم الألماني مانويل نوير لحراسة المرمى، والألماني فيليب لام والإسباني سيرجيو راموس والألماني بول بريتنر للدفاع، والفرنسي ميشيل بلاتيني والهولندي يوهان نسكينز والإسباني إنيستا، والبرازيلي ديدي للوسط، والفرنسي تيري هنري، والهولندي ماركو فان باستن، والأيرلندي الشمالي جورج بست للهجوم.

ويذكر أن الفريق الأساسي يتكون من الروسي ليف ياشين لحراسة المرمى، والبرازيلي كافو والإيطالي باولو مالديني والألماني بيكنباور لخط الدفاع، والألماني ماتيوس والإسباني تشابي والبرازيلي بيليه والأرجنتيني مارادونا لخط الوسط، والأرجنتيني ميسي، والبرتغالي رونالدو والبرازيلي رونالدو لخط الهجوم.