«الآسيوي» يعلن إيقاف إسلام خان لمدة عامين

معتز الشامي (دبي)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف الكازاخستاني إسلام خان لاعب العين لمدة عامين، وذلك بعد ثبوت وجود مادة منشطة في العينة الثانية التي خضعت للتحليلات الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في الاتحاد الآسيوي، إلى أحقية اللاعب في اللجوء للجنة الاستئناف وطلب تخفيف العقوبة، وعند رفض طلبه يحق له اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس».

ويتجه نادي العين للبحث عن بديل للاعب خلال الانتقالات الشتوية يناير المقبل، حيث يحق له فسخ التعاقد مع خان، ولكن بعد القرار النهائي من محكمة «كاس» المتوقع صدوره خلال فترة لن تزيد عن أسبوعين.

ودافع إسلام خان في تصريحات لوسائل إعلام كازاخستانية عن نفسه، وقال: «تفاجأت بأن العينة ظهرت إيجابية بعد مباراة بدوري الأبطال، تم العثور على «ميثيل هكسانامين» بتركيز منخفض للغاية، بواقع 90 نانوجرام/‏‏ مل فقط مما يشير بوضوح إلى الاستخدام غير المقصود لهذه المادة، طوال مسيرتي الاحترافية لم أستخدم المنشطات مطلقاً أو انتهكت نظاماً رياضياً لذا فإن كل ما حدث كان بمثابة صدمة بالنسبة لي، هذه المادة غالباً ما يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لبناء العضلات، وهو عديم الفائدة تمامًا لكرة القدم، لسوء الحظ، غالبًا ما توجد هذه المادة في التغذية الرياضية كمنتج ملوث».

وتابع: «منذ 11 سبتمبر، ولمدة أسبوعين تقريبًا، كنت مع الفريق، حيث لم نتمكن من مغادرة الفندق، وعشنا في ظروف حجر صحي صارم، دون أن تتاح لنا فرصة شراء المأكولات والمشروبات، ناهيك عن المواد المحظورة، أكلت فقط ما تم إطعامه في الفندق، تلقيت قرار لجنة الانضباط الآسيوية، عقب الاجتماع الذي استمر 10 ساعات، طالب ممثلو الاتحاد القاري باستبعادي لمدة 4 سنوات، ولكن في النهاية قرر المحكمون استبعادي لمدة عامين، اعتباراً من 9 نوفمبر 2020».