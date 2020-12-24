«جولف أبوظبي».. موعد مع النخبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة نخبة نجوم العالم في النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، التي ستُقام في نادي أبوظبي للجولف خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير 2021، ضمن جولات سلسلة رولكس الشهيرة.

ويقف في مقدمة النجوم لي ويستوود، المصنف الأول في أوروبا، الذي سيدافع عن لقبه في البطولة أمام مجموعةٍ من الأسماء البارزة، مثل تومي فليتوود ومارتن كايمر وشاين لوري الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة الأولى من موسم السباق إلى دبي 2021.

وسينضم البطلان روري ماك إلروي وجاستن توماس إلى النجوم المشاركين في أولى محطات سلسلة رولكس المصنفة ضمن الفئة الممتازة لأجندة الجولة الأوروبية العالمية.

وتوّج ويستوود مسيرته مع فوزه بلقب بطولة أبوظبي ليصبح أول لاعب جولف يحقق انتصارات على مدى أربعة عقود، حاملاً سجلاً زاخراً بـ 25 فوزاً في الجولة الأوروبية. وتصدّر المصنف الأول على مستوى العالم سابقاً اليوم الختامي من البطولة، بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافسيه.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 47 عاماً، بدورٍ هام في استئناف الجولة الأوروبية بعد توقف منافسات الجولف في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، حيث استضاف بطولة بيتفريد البريطانية للمحترفين في منشأته الخاصة «كلوز هاوس» في يوليو، قبل تحقيقه لنتائج مذهلة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويستوود: «أفتخرُ بفوزي بلقب البطولة، ما مهّد لموسمٍ استثنائي في 2020. إذ أحرزتُ ثاني لقبٍ لي في سلسلة رولكس، كما أثبتُّ لنفسي وللعالم أنني ما زلت أمتلك المهارة اللازمة للفوز في مواجهة نخبة النجوم في الجولة الأوروبية، وكانت هذه الافتتاحية الأمثل لعام حافل.

وأضاف: لدي حماس كبير للعودة إلى نادي أبوظبي للجولف والدفاع عن لقبي في هذه البطولة المرموقة، وكلي ثقة بأن المنافسة ستكون على أشدها بين أفضل لاعبي العالم على أرض هذا الملعب الشهير، خاصة أنه سيتم احتساب النقاط لكأس رايدر».

ويستعد لوري الفائز ببطولة الجولف المفتوحة 2019 والذي أحرز أول لقب له في سلسلة رولكس خلال بطولة أبوظبي للمشاركة للمرة الأولى في كأس رايدر ويضع نصب عينيه كأس البطولة التي تُقام كل عامين.

ومن جهته، قال لوري الذي تأخر عن ريتشارد ستيرن بأربع ضربات في سبع حفر في عام 2019، قبل أن ينتزع الفوز ويرفع كأس الصقر المجنّح: «كان لي شرف الفوز بواحدة من بطولات سلسلة رولكس، ما منحني الثقة اللازمة لتقديم موسم مميز قادني للفوز بالبطولة المفتوحة في رويال بورتراش للجولف بعد بضعة أشهر فقط،» مضيفاً: «متحمس جداً للعودة إلى ملعب أبوظبي الرائد ومرافقه العالمية للمشاركة في هذه البطولة الشهيرة».

أما فليتوود، المصنف 17 عالمياً والفائز مرتين ببطولة فرنسا المفتوحة في سلسلة رولكس عام 2017 وتحدي نيدباك للجولف عام 2019، فدافع عن أول لقب في مسيرته، عندما فاز ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2018.

وكان فوز اللاعب الإنجليزي في نادي أبوظبي للجولف عام 2017 بداية لمشوارٍ رفيع المستوى تصدر فيه خلال العام ذاته التصنيف الأوروبي، وشارك للمرة الأولى في كأس رايدر في ملعب الجولف الوطني في عام 2018.

وبهذه المناسبة، قال فليتوود: «أحمل العديد من الذكريات لإنجازاتٍ متميزة أحرزتُها في هذه البطولة، بما في ذلك فوزي في نسخة عام 2017، والذي جسّد ثمرة جهود حثيثة خلف الكواليس، فضلاً عن نجاحي في الدفاع عن اللقب في العام التالي. وتتيح أبوظبي للاعبي الجولف ميزات لا تُضاهى داخل وخارج الملعب، وتُعد أبوظبي وجهتي المفضلة لقضاء الوقت مع عائلتي وبدء منافسات الموسم بالشكل الأمثل».

في حين حقق مارتن كايمر، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، رقماً قياسياً على مستوى البطولة بلغ ثماني ضربات خلال المشاركة التي أحرز فيها لقبه الثالث عام 2011، ويسعى إلى بدء موسم السباق إلى دبي 2021 عبر المشاركة في بطولته المفضلة في أبوظبي.

وقال بهذه المناسبة: «حظيتُ بتجارب وإنجازات لا مثيل لها خلال بطولة أبوظبي، وتكتسب الانتصارات في هذه البطولة أهمية إضافية، نتيجة مستويات الصعوبة والمنافسة العالية التي تتميز بها، لذا أفتخر بفوزي بها ثلاث مرات على أرض هذا الملعب، وأتطلع إلى العودة مرة أخرى في يناير وبدء منافسات العام الجديد بواحدة من بطولات سلسلة رولكس المرموقة».



العواني: سعداء بالمشاركة الكبيرة

قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تُسعدنا مشاركة حامل اللقب لي ويستوود في نسخة عام 2021 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، إلى جانب نخبة من الأبطال السابقين، مثل تومي فليتوود وشاين لوري ومارتن كايمر.

وأضاف: قدّم ويستوود العام الماضي أداءً استثنائياً استحق الإشادة والتقدير، وجسّد انعكاساً لقيم التميّز الرياضي التي تتفرد بها هذه البطولة وشراكتها السنوية المبهرة مع العاصمة أبوظبي التي غدت موطناً لأهم الفعاليات الرياضية العالمية»، مؤكداً أن مشاركة نخبة نجوم العالم في النسخة السادسة عشرة من البطولة، يعكس مكانة أبوظبي المرموقة في المشهد الرياضي العالمي، وإمكانياتها الكبيرة في تنظيم واستضافة أعرق وأهم البطولات على المستوى الدولي.



عبد الفتاح شرف: الأكثر تميزاً

قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات: «تعد البطولة الاكثر تميزاً، ولطالما تمكنت من استقطاب أفضل لاعبي الجولف من جميع أنحاء العالم. ويسعدنا أن نرحب بعودة البطل المدافع عن اللقب لي ويستوود، إلى جانب مجموعة من أهم اللاعبين الذين رفعوا كأس الصقر في بطولاتٍ سابقة. ونتطلع إلى الاستمتاع ببطولة أقوى في العام 2021، التي تسهم بدورها في تحقيق طموحنا الرامي إلى إلهام الجيل القادم من هواة ومحترفي الجولف في المنطقة ليكونوا الأفضل».