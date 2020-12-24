165 لاعباً في سباق كلباء للدراجات

دبي (الاتحاد)

يشهد كورنيش مدينة كلباء، صباح اليوم، منافسات ثاني سباقات الموسم المحلي لاتحاد الدراجات الذي يقام لمسافة 87 كم، حيث ينطلق من كورنيش كلباء ويعود لنفس المكان في الختام، بمشاركة 165 دراجاً يمثلون 5 فئات، فئة الكبار الذين يمثلون الأندية المحلية الوطنية المشاركة في نشاط الاتحاد، وفئة الشباب تحت 23 سنة في نفس الأندية، وفئة الهواة المواطنين فوق 40 سنة، وفئة الهواة المواطنين تحت 40 سنة، وفئة المقيمين.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، أن السباق يدخل ضمن الأنشطة المحلية والتي تجهز اللاعبين، خاصة الدوليين، للمشاركة في البطولات الخارجية، متمنياً أن يحقق الموسم أهدافه بما يليق بطموحات الأندية وبما يتناسب مع آمال وطموحات المنتخبات الوطنية.

ووعد بوعصيبة بتقديم كل ما هو متاح ومطلوب لنجاح فعاليات الموسم، بما يتضمنه من سباقات وبطولات منوعة تناسب الجميع، مشيراً إلى أن فئة الهواة من مواطنين ومقيمين، سيكون لها مردود إيجابي كونها ستشعل المنافسات، وتساهم في مزيد من اكتساب الخبرة لأبنائنا الدراجين أعضاء المنتخبات الوطنية.