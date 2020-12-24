دوري الطائرة: صدارة السماوي أمام اختبار العنابي

معتصم عبدالله (دبي)

يستقبل بني ياس متصدر ترتيب دوري الطائرة، ضيفه الوحدة صاحب المركز التاسع في واجهة مباريات الأسبوع السابع، التي تنطلق اليوم بإقامة ثلاث مباريات، تجمع إلى جانب مواجهة «السماوي» و«العنابي» الجزيرة والعين، فيما يستضيف النصر الثالث «الظفرة» الأخير، وتستكمل الجولة غداً بمباراتي حتا وعجمان، وشباب الأهلي والوصل.

وفرضت طائرة بني ياس اللون «السماوي» على صدارة الدوري بـ 5 انتصارات متتالية في الجولات الماضية برصيد 15 نقطة، وبات الفريق المرشح الأبرز لحسم صدارة الدور الأول، رغم ملاحقة عجمان «الوصيف» بالرصيد ذاته من النقاط، حيث يملك بني ياس مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول أمام حتا، في المقابل لن تكون مهمة الوحدة سهلة أمام المتصدر، عطفاً على خسارته في الجولة الماضية أمام ضيفه حتا بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويلقي المركز المتأخر لفريقي الجزيرة «الثامن» والعين «السابع» بظلاله على قمة الفريقين، واحتفل «فخر أبوظبي» بفوزه الأول في الجولة الماضية على مضيفه الظفرة 3- صفر، فيما خسر «الزعيم» بصعوبة أمام ضيفه شباب الأهلي 3-2 ضمن الجولة ذاتها.

ويرغب النصر صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة في مطاردة «ثنائي القمة» حينما يستقبل الظفرة في مواجهة تبدو سهلة على الورق عطفاً على الفوارق الفنية بين الفريقين، والذي يترجمه المركز الأخير للظفرة من دون رصيد من النقاط، بخسارته في 6 مباريات على التوالي.