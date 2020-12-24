دوري اليد المعدل على طاولة الأندية

رضا سليم (دبي)

فتح اتحاد اليد ملف تغيير دوري أقوياء اليد للرجال في اجتماعه الأخير، وهو التغيير الذي سيتم تطبيقه بداية من الموسم المقبل، وهو المقترح المقدم من لجنة التطوير بالاتحاد والتي بدأت العمل من أجل وضع تصورات للتطوير في كافة عناصر اللعبة، في الوقت الذي كانت الأندية تطالب بتغيير المسابقات بالشكل الذي يخدم اللعبة والمنتخب الوطني.

وقال ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، إن هناك عدداً من المقترحات على طاولة النقاش، وسنصل إلى النظام الذي يخدم اللعبة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات مع الأندية والمدربين، من أجل طرح هذه المقترحات، للوصول إلى الشكل الذي سيخدم اللعبة والذي سيتم تطبيقه من الموسم المقبل، وتابع: حرصنا على أن نفتح ملف تعديل الدوري مبكراً، حتى يتسنى لنا دراسة كافة الجوانب وتجنب السلبيات التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على الشكل الجديد للمسابقة.

أضاف: مشاركة الأندية في القرار هو نهج جديد داخل الاتحاد؛ نظراً لأن الأندية هي الشريك الاستراتيجي، ومشاركتها في القرارات سيكون إيجابياً لخدمة اللعبة، بجانب أن التواصل مع المسؤولين سيصب في خدمة اللعبة بشكل عام.

من ناحية أخرى، حقق فريق الجزيرة الفوز على فريق دبا الحصن بنتيجة 37-25، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة دبا الحصن، ضمن الجولة السابعة، انتهى الشوط الأول 18-14 لفخر أبوظبي، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة ودبا الحصن إلى 9 نقاط.

ويتصدر الشارقة القمة برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن العين الثاني 17 نقطة، ومليحة الثالث 16 نقطة، والنصر الرابع 15 نقطة، وشباب الأهلي الخامس 15 نقطة، والوصل السادس 13 نقطة، والجزيرة السابع 12 نقطة، ودبا الحصن الثامن 9 نقاط، والوحدة التاسع 10 نقاط، والظفرة التاسع 8 نقاط، وبني ياس الأخير برصيد 7 نقاط.