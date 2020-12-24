«عربي الجامعات» يعتمد خطة تسويقية لبطولاته

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية اجتماعها الأول، في دورة الاتحاد الخامسة 2020-2024، برئاسة علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة، وناقشت اللجنة عدة موضوعات، أهمها ضرورة وضع خطة تسويقية لكل فعاليات وأنشطة الاتحاد في مختلف البلدان العربية التي تستضيف تلك الفعاليات، وكيفية جذب رعاة لرعاية تلك الفعاليات والأنشطة، وتم توزيع أجندة البطولات والدورات لعامي 2021 و 2022 على الأعضاء، لدراستها وإيجاد السبل الكفيلة للتواصل مع الشركات والمؤسسات التي يمكن أن ترعى تلك البطولات، وفق الأجندة المطروحة في كل دولة تقام فيها البطولة، وتم الاتفاق على أن يقدم كل اتحاد رياضي ملفاً للمكتب التنفيذي، موضحاً فيه كافة الأمور التنظيمية لتسهيل عملية استقطاب الرعاة للحدث الرياضي، وسيتم تكليف عضو واحد من اللجنة للتنسيق وللتواصل مع اللجنة المنظمة للحدث الرياضي، لمتابعة العمل مع الرعاة ووفق بروتوكول يعتمد من قبل اللجنة.

كما تم الاتفاق على التنسيق مع اللجنة الإعلامية لتغطية الأحداث الرياضية إعلامياً، وللمساهمة في تسهيل مهمة الرعاة من ناحية التغطية الإعلامية، وتم اعتماد الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للرياضة الجامعة كمنصة للإعلان والتسويق للأحداث الرياضية التي ينظمها الاتحاد، وتم الاتفاق على الطلب من أعضاء اللجنة تزويد الأمانة العامة بقائمة تتضمن الفنادق والمنشآت الرياضية في بلدانهم، والتي يمكن استخدامها لإقامة الأحداث الرياضية على أراضيها وكذلك لإقامة الوفود الرياضية.

وتم الاتفاق على التواصل مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، لعمل مذكرات تفاهم في مجال التسويق والرعاية للأحداث الرياضية التي يقيمها الاتحاد.