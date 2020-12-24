دوري السلة.. طريق «الملك» سهل للحفاظ على اللقب

علي معالي (دبي)

انتهت مباريات الدوري التمهيدي لدوري رجال السلة، وتحددت بشكل كبير ملامح الفترة المقبلة، حيث تأهلت بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر عن المجموعة الأولى، والوحدة والظفرة وبني ياس عن المجموعة الثانية، ليصبح عدد الفرق التي تأهلت رسمياً 6 فرق.

وستتم إضافة فريقين من الأربعة المتبقية من خلال دور إقصائي بلقاء البطائح مع العين بصالة البطائح، والجزيرة مع الوصل بصالة الجزيرة، السبت المقبل، في ذهاب المرحلة التمهيدية، لتحديد المركزين الرابع والخامس، على أن تكون مباراتا العودة 29 من الشهر الجاري، بلقاء العين والبطائح، والوصل مع الجزيرة، وفي حال التعادل في مجموعة المباراتين، ستكون هناك مباراة فاصلة 6 يناير المقبل.

والفائز بمباراة الوصل والجزيرة سيكون هو صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى (مجموعة أندية أبوظبي) ليبدأ بعدها دور الثمانية، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الفائز من مباراة الوصل والجزيرة (بلقاء أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية)، ويلتقي في نفس الدور الشارقة صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى مع بني ياس ثالث المجموعة الثانية، ويلتقي النصر ثالث المجموعة الأولى مع الظفرة (وصيف المجموعة الثانية)، والفائز من البطائح والعين يلتقي مع الوحدة متصدر المجموعة الثانية.

وفي دور الأربعة «المربع الذهبي»، سيكون طريق الشارقة هو الأسهل نسبياً، ففي حال تخطيه للسماوي سيلتقي الفائز من البطائح والوحدة، ليجد نفسه بعد ذلك في النهائي.

وفي المقابل سيكون الطريق للنهائي للفرق الأخرى، خاصة شباب الأهلي والنصر، أكثر صعوبة لأنه في حال تخطي الفرسان للفائز من مباراة الجزيرة والوصل، سيلتقي مع الفائز من النصر والظفرة.

وبالتالي، فإن الخسارة الأخيرة التي تلقاها نادي الشارقة أمام نادي شباب الأهلي، في الجولة الختامية من الدور التمهيدي، كانت مفيدة منطقياً لكي يسير الملك نحو الحفاظ على لقبه.

وتبدأ الفرق الكبيرة التي تطمح في الفوز بلقب الموسم في قراءة المنافسين قبل فوات الأوان، وتنظيم صفوفها باللاعبين، سواء المحليون أو الأجانب، مثلما فعل النصر والشارقة بوجود عنصر أجنبي جديد في صفوفهما.