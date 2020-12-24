حتا والشارقة.. «المسافة الشاسعة»

مراد المصري (دبي)

يلتقي حتا والشارقة في مواجهة المسافة الشاسعة ما بين «الإعصار» الذي يحتل المركز الأخير على لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، و«الملك» المتواجد في صدارة الترتيب برصيد 23 ‬نقطة، ‬وسط ‬طموح ‬كل ‬منهما ‬لحصد ‬النقاط ‬ما ‬بين ‬الهروب ‬من ‬صراع ‬الهبوط ‬ومواصلة ‬مسيرة ‬التتويج ‬باللقب.

ويعتمد حتا على سجله الممتاز أمام الشارقة، حيث حقق الفوز عليه مرتين في الموسم قبل الماضي، كما فرض التعادل مرتين في الموسم الماضي الُملغى، لكنه لا يبدو في أفضل أحواله هذا الموسم، حيث تعرض للخسارة 9 ‬مرات ‬في ‬10 ‬مباريات، ‬ويأمل ‬أن ‬يستغل ‬أفضلية ‬ملعبه، ‬حيث ‬لم ‬يسبق ‬أن ‬تعرض ‬للخسارة ‬أمام ‬أحد ‬أندية ‬الشارقة، ‬كلما ‬قاموا ‬بزيارته.

على الجانب الآخر، يتطلع الشارقة إلى فك هذه العقدة في المواجهات الأخيرة أمام حتا، كما يتطلع أن يعوض تعثره، بعدما خسر للمرة الأولى في الجولة الماضية، حيث يدرك أن الخطأ أصبح ممنوعاً، بعدما تساوى معه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط، مع اقتراب المطاردين أيضاً.

ويتطلع «الملك» للاستفادة من المعنويات المرتفعة عقب تخطى الظفرة وبلوغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة، فيما امتلك حتا الفرصة لالتقاط أنفاسه، بعدما نال راحة إضافية خلال الأسبوع الجاري، وبغض النظر عن العوامل البدنية، تبقى الجوانب الفردية تصب لصالح الشارقة، بتواجد عدد من اللاعبين القادرين على حسم المواجهة ومنهم الثنائي البرازيلي ويلتون وإيجور كورنادو، بعدما سجل كل منهما 8 ‬أهداف ‬لحد ‬الآن.