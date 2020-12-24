الوحدة والفجيرة.. «الوضع المتناقض»

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم الفوارق الكبيرة في الأرقام بين الفريقين، فإن مباراة اليوم بين الوحدة والفجيرة من المواجهات الصعبة للغاية، خاصة على «العنابي» صاحب الأرض، لأسباب عدة، أهمها الحاجة الماسة للفوز الغائب منذ فترة طويلة في الدوري، وكذلك النقص العددي الكبير في صفوف الفريق، لاسيما وأن الغيابات بين صفوفه مؤثرة للغاية.

يغيب عن الوحدة عدد من لاعبيه المؤثرين، على رأسهم المخضرم إسماعيل مطر الموقوف للإنذار الثالث، وكذلك فارس جمعة ومحمد برغش للإصابة والمهاجمين ماتافز ولوفانور للسبب نفسه، كما أن الفريق قادم من تعادل مخيب أمام اتحاد كلباء في مباراة الأسبوع الماضي.

على الجهة الأخرى وفي وضع متناقض، يدخل الفريق الضيف مباراة اليوم منتشياً بالفوز المهم الذي حققه على شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع العاشر بعد أداء قوي، وهو ما يصعب مهمة «العنابي» ويزيد من طموحات الأصفر في تحقيق الفوز، لاسيما وأنه يمتلك القدرة على ذلك بوجود مدرب بحجم جوران، وكذلك مجموعة من اللاعبين الجيدين.

وبالعودة للأرقام نجد أن الوحدة يتفوق في كل شيء بمعدل الضعف تقريباً، وهو ما يجعل كفته أرجح، حيث حقق الفوز في أربع مباريات، فيما فاز الفجيرة في اثنتين فقط، وكذلك سجل «العنابي» 17 هدفاً، فيما سجل الضيوف 11 فقط، فيما سكن مرمى الوحدة 10 أهداف، وسكن مرمى الفريق الضيف 23 هدفاً ليكون ثاني أضعف دفاع في البطولة، وخسر «العنابي» ثلاث مباريات، فيما خسر الفجيرة 7 مرات، أي أن العدد أكثر من ضعف ما تعرض له أصحاب الأرض من خسائر، أما على صعيد النقاط فيمتلك الوحدة 15 نقطة في المركز الثامن، وجمع الفجيرة 7 نقاط فقط في المركز الثاني عشر.