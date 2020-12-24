خورفكان والوصل.. «تحسين المراكز»

فيصل النقبي (خورفكان)

يشتد الصراع بين خورفكان وضيفه الوصل لتحسين المراكز في مرحلة صعبة من المنافسة وتجميع النقاط مساء اليوم، انطلاقاً من الواقع المرتبط بموقعيهما في جدول الترتيب والنتائج الأخيرة في الدوري، الأمر الذي يضفي درجة كبيرة من الإثارة على مجريات اللقاء، حيث يحتل الوصل المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ويأتي خورفكان في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

ويبحث خورفكان عن الفوز الأول في ملعبه في الدوري، بعدما فشل في تحقيق هذا الأمر في المباريات الماضية، حيث جمع 6 نقاط من فوزين خارج ملعبه على حتا 3- 2 في الجولة الثامنة وعجمان 2- 1 في الجولة التاسعة، فضلاً عن نقطتين بالتعادل على ملعبه في مباراتين مع الشارقة 1- 1 وشباب الأهلي 2- 2، في حين خسر الفريق على ملعبه 3 مباريات من النصر 0-1 والوحدة 1-2 واتحاد كلباء 1-2.

وكشفت نبرة مدربه البرازيلي كايو زاناردي عن حالة كبيرة من التفاؤل بإمكانية متابعة النتائج القوية في الدوري بعد الفوز على عجمان 2-1 في الجولة الماضية، حيث تحدث عن قوة فريقه وإمكانية تقديم الأداء الإيجابي الذي يساعدهم على تجاوز فريق الوصل في لقاء اليوم، بعد الإعداد المكثف الذي خضع له الفريق في الفترة الماضية التي سبقت لقاء الجولة العاشرة مع عجمان.

وفي المقابل يخوض الوصل لقاء اليوم بدافع التعويض عن خسارتي الدوري من الجزيرة 2-3 في الجولة الماضية وبني ياس 0-1 في الدور ربع النهائي بكأس رئيس الدولة، كما أن الفريق يسعى لمواصلة النتائج القوية خارج ملعبه في الدوري، بالفوز في 3 مباريات على حساب حتا 4-2 واتحاد كلباء 3-0 وعجمان 3-2، وسعى مدربه هيلمان لتحسين الحالة المعنوية للاعبين، بعدما عبر عن رضاه على المستوى الفني.