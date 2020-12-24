دوري الخليج العربي: 4 مباريات في ختام الجولة 11 غداً

منير رحومة (دبي)

تختتم غداً الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي، بإقامة أربع مباريات تجمع بين نخبة من فرق وسط جدول الترتيب، سواء التي تلعب من أجل تعديل وضعها والتقدم إلى الصدارة، والالتحاق بفرق المقدمة، أو التي تبحث عن تعزيز تواجدها في «المنطقة الدافئة» وترغب في الابتعاد كلياً عن المراكز الخطرة في الجدول.

ويغلب على مواجهات الغد التقارب في المستوى والوضعيات، باستثناء مباراة وحيدة تعتبر تكملة لبرنامج مباريات اليوم، والتي سيكون الصراع فيها بين القمة والقاع وتجمع بين عجمان والجزيرة.

وتنطلق المباريات بلقاء العين مع اتحاد كلباء، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الخامس ويقع الضيوف في المركز السادس، ولا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة، مما يجعل الرهان قوياً لانتزاع النقاط الثلاث، خاصة بالنسبة لـ«الزعيم»، الذي يبحث عن العودة وتصحيح وضعه في الدوري، واستعادة مكانه بين فرق القدمة، وإنعاش أمل المنافسة على اللقب.

أما فريق «النمور»، الذي يقدم أفضل عروضه هذا الموسم، فيسعى بدوره إلى تأكيد إمكاناته الكبيرة، وإثبات جدارة تواجده في مراكز مريحة، وبالتالي الاستمرار في الإقناع بالعروض والنتائج في نفس الوقت.

وفي المباراة الثانية التي تقام مساء بمنطقة الظفرة، تجمع بين الظفرة صاحب المركز الثامن والنصر صاحب المركز الثالث، ولا يفصل بينهما سوى خمس نقاط فقط، الأمر الذي يزيد من أهمية الفوز وانتزاع النقاط كاملة، سواء بالنسبة لأصحاب الأرض من أجل الاقتراب أكثر من فرق الصدارة، أو بالنسبة لـ«العميد»، الذي يبحث عن مداواة جراح الخسارة المرّة في الجولة الماضية على ملعبه، وبالتالي التمسك بحظوظ مطاردة الصدارة، والبقاء في دائرة المرشحين للمنافسة على اللقب.

وبالنسبة لمباراتي السهرة فيستضيف شباب الأهلي، المنتشي بالتأهل إلى الدور نصف النهائي للكأس، فريق بني ياس صاحب المركز الرابع، والفريق الوحيد الذي نجح في الإطاحة بحامل اللقب ومتصدر الدوري الشارقة.

ويتوقع أن تحفل هذه المواجهة بالإثارة والحماس، نظراً للإمكانات الكبيرة للفريقين، وأهمية الفوز في تحديد مسار الفريقين خلال بقية مشوار الدوري. ويسعى «الفرسان» إلى إنهاء السلسلة السلبية في الدوري بعدم الفوز في ثلاث جولات متتالية، خاصة أن وجوده في المركز التاسع لا يليق بإمكاناته، وفي نفس الوقت يعوّل «السماوي» على النقاط الثلاث لمواصلة المسيرة الإيجابية بالفوز في ثلاث مباريات قوية متتالية، والتقدم أكثر نحو الصدارة.

وتختتم الجولة بمباراة الجزيرة وعجمان، حيث تختلف الأهداف والطموحات بين الفريقين، باختلاف وضعية كل منهما، ويلعب «فخر أبوظبي» بطموح الفوز ومشاركة الشارقة الصدارة، أو انتظار عثرة منافسه للانفراد بالمركز الأول، بينما يبحث عجمان عن أول فوز له في الدوري، ومغادرة المركز قبل الأخير، أملاً في إنقاذ وضعه مبكراً، قبل أن ينتهي الدور الأول للدوري وتتعقد وضعيته أكثر.



بيدرو: روح عالية

العين (الاتحاد)

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، مدرب العين أن فريقه يحتاج إلى الاستمرار في اللعب بروح عالية، مشيراً إلى أن اتحاد كلباء حصل على 17 نقطة ويحتل المرتبة السادسة خلف فريقه مباشرة، وقال: «لهذا السبب نعرف أنه يجب علينا أن نكون مستعدين، وأعتقد أن كلباء سيحضر إلى هنا وسقف توقعاته مرتفع للغاية، وخصوصاً إذا ما تابع مباراتنا مع بني ياس، ولكن إذا ما شاهد مباراتنا الأخيرة مع النصر، بالإضافة إلى مباراتنا مع عجمان، رغم أننا افتقدنا فيها إلى الحظ، سيرى الفريق بطريقة مختلفة تماماً».

وزاد: «أداء فريقنا يتحسن بصورة واضحة، ولاعبي العين يظهرون الإمكانيات العالية، وروح الفريق حاضرة في طريقة اللعب، وخاصة مع عودة اللاعبين المهمين للفريق وهو ما يدعم طريقتنا في اللعب، الأمر الذي يعزز من ثقتنا فيما نريد أن نحققه».



داسيلفا: النقاط الثلاث هدفنا

فيصل النقبي (كلباء)

قال خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، إن فريقه لا يخشى أي فريق في الدوري، وذلك في معرض حديثه عن مواجهة العين غداً، وقال: «ذاهبون بكل قوة وحماس لمدينة العين من أجل اقتناص النقاط الثلاث الكاملة بأتم الجاهزية والاستعداد، رغم غياب المهاجم ملابا للمباراة الثانية على التوالي».

وأضاف: «العين من الفرق القوية والكبيرة، رغم بدايته غير الموفقة بالدوري، ولديه طموحات كبيرة بالمباراة، وستكون مواجهة قوية بين طرفين يرغبان بالفوز وسيتقاتلان عليه».

وأشار داسيلفا إلى ثقته التامة بجميع لاعبيه، وقال: إن الفريق استعاد جشك وسانتيني وهما إضافة للفريق من الناحية الدفاعية والهجومية، كما أنه يثق في المردود الفني الجيد من قبل أجانب الفريق الثلاثة كونهم عناصر مؤثرة في صفوف الفريق دائماً.



كايزر: ترتيب خادع

أبوظبي (الاتحاد)

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، إن فريقه مستعد بشكل جيد لمواجهة عجمان مساء الغد، مؤكداً أن الجزيرة يؤدي بصورة جيدة هذه الفترة، لديه حالة من الثبات الفني، لذلك فإن الفريق سوف يسعى لمواصلة العروض القوية وتأكيد ثبات المستوى.

ورفض كايزر التقليل من المنافس، وقال: «نعم عجمان في مركز متأخر بجدول الترتيب، لكن هذا الترتيب خادع ولا يعكس مستواه مطلقاً، خصوصاً أنه يؤدي مباريات قوية أمام الفرق الكبيرة، مثلما حدث أمام العين والنصر وغيرهما، لذلك علينا الحذر كل الحذر من مواجهة هذا الفريق».

وأعلن المدرب غياب محمد ربيع بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى غياب محمد العطاس وعموري، فيما أكد أن إيزيكيل بدأ في التدريبات، ونوه إلى إمكانية حدوث تغييرات في المراكز، خاصة في ظل غياب ثنائي الجهة اليمنى.



الرمادي: نعاني الإجهاد

رضا سليم (دبي)

قال أيمن الرمادي مدرب عجمان: «تحضيراتنا ذهنية فقط لأن الفارق 72 ساعة بعد المباراة السابقة ونركز على الجانب النظري واستشفاء اللاعبين لأن الجميع مصابون بالإجهاد، وقد كنت أتمنى أن تتأجل المباراة ليوم آخر».

وأضاف: «أداء عجمان متميز، ولكن تنقصنا النتائج الإيجابية ونحتاج للتوفيق في المباريات ونحتاج إلى تكاتف الجميع، وسنعبر أزمتنا ولا توجد مباراة سهلة في الدوري، وجميع الفرق لديها أهداف تسعى لتحقيقها في الموسم، وإن اختلفت الأهداف من فريق لآخر والجزيرة فريق كبير، لكن أداء فريقنا قوي مع كل الفرق».

وحول الغيابات، قال: «صفوفنا مكتملة الآن ولا يغيب عن القائمة سوى وليد اليماحي للإصابة وظروفنا حالياً أفضل عن بداية الموسم، وعلينا فقط أن نلعب المباريات بكل قوة، ونحاول أن نكون الرقم الصعب مثلما كان يفعلها عجمان في الجولات المقبلة».



فيلسوفينتش: التركيز من البداية

أبوظبي (الاتحاد)

طالب الصربي ألكسندر فيلسوفينتش المدير الفني لنادي الظفرة لاعبيه بالتركيز من البداية، مؤكداً أنه بالرغم من قصر فترة الإعداد بين مباراة كأس رئيس الدولة ومباراة الغد، إلا أن الفريق قام بالإعداد لها مثل اي مباراة مضيفاً أن غيابات الفريق تتضاعف خلال هذه المباراة حيث سيفتقد لخدمات كلاً أحمد محمود الحمادي ومسعود سليمان وسلطان السويدي، بالإضافة لتواصل غياب خالد الدرمكي وعمران الجساسي.

وأوضح مدرب الظفرة أن كل المباريات القادمة لن تكون سهلة، مشيراً إلى قوة منافسه النصر في جميع خطوطه وليس في هجومه أو في أسماء محدده بالرغم من تميز الجانب الأيمن مضيفاً أن منافسه يملك مدرباً جيداً، ويحتل مع فريقه موقعاً جيداً في الترتيب، وبالرغم من عدم مواجهته كمدرب غير أنه أثنى على مسيرته كلاعب ومدرب وعلى عمله مع عدة أندية داخل وخارج الدولة.



كرونسلاف: تحدٍ جديد

دبي (الاتحاد)

توقع الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر خوض فريقه مواجهة «أكثر صعوبة» أمام مضيفه الظفرة عطفاً على التنظيم الجيد للمنافس.

وقال كرونسلاف: «مباراتنا المرتقبة بمثابة تحدٍ جديد لفريقي أمام منافس قوي يعتمد على اللعب المنظم، وهو ما برهن عليه في جميع مبارياته السابقة في الدوري في ظل الصعوبات التي واجهها كل منافسي الظفرة».

وأضاف: «هدفنا خلال المباراة واضح ونهدف للفوز فقط ولدينا استراتيجية واضحة أيضاً لطريقة اللعب والأداء، وأعتقد أن جاهزية جميع عناصر الفريق وعدم وجود إي غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف تدعم حظوظنا لتقديم أفضل أداء والعودة بنتيجة إيجابية من ملعب المنافس».



مهدي علي: «بروفة» نصف النهائي

دبي (الاتحاد)

اعتبر مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن مباراة فريقه مع بني ياس غداً، عبارة عن «بروفة» قبل المواجهة التي ستجمعهما في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، مشيراً إلى أن المباراة ستكون فرصة للتعرف على إمكانات المنافس عن قرب، معترفاً في نفس الوقت بأن «السماوي» من الفرق القوية والمتطورة منذ الموسم الماضي وأنه يقدم مستويات جيدة.

وتمنى مدرب «الفرسان» أن يمنح الفوز الذي حققه فريقه في الكأس دفعة معنوية للاعبين في مباراتهم المقبلة، حتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي ويحقق النتائج الإيجابية التي تؤهله لتحسين مركزه.

وكشف مهدي علي عن استمرار غياب نخبة من اللاعبين المؤثرين مثل كارتابيا وهيلدون وسالمين خميس وأحمد خليل ومحمد مرزوق وعادل وجدان.



إيسايلا: مواصلة الانتصارات

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس مباراة فريقه أمام شباب الأهلي بالصعبة وقال: «نحن نواجه فريقاً قوياً للغاية، ويكفي أنه يمتلك هداف الدوري بين صفوفه، ونحن نعلم جيداً حاجة المنافس للفوز في الفترة الحالية لكن رغبتنا لا تقل عنه مطلقاً خاصة وأن بني ياس يؤدي بصورة أكثر من رائعة في الفترة الماضية وحقق الفوز في خمس مباريات متتالية في بطولتين».

وشدد على أن الجميع جاهز بعزيمة قوية لتقديم عرض قوي يليق بالفريق وبما يقدمه حالياً، وفيما يخص الغيابات فقد أكد استمرار غياب المدافع حسن المحرمي وكذلك غياب سلطان الشامسي للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وطالب إيسايلا لاعبيه بضرورة التركيز التام، لاسيما وأن المباراة سوف تكون صعبة للغاية، مؤكداً أنه لا يفكر مطلقاً في مواجهة نصف نهائي الكأس أمام الفريق نفسه وكل تركيزة ينصب على لقاء الغد.