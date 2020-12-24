تيجالي يحتفل بدخول «المئوية الثالثة» مع «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

قطعت إدارة النصر الطريق أمام محاولات استقطاب المدافع محمد عايض بالإعلان عن تجديد التعاقد مع المدافع صاحب الـ30 عاماً حتى 2023، بالتزامن مع دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الأول والذي يمتد إلى 30 يونيو 2021، بعد انتقاله إلى «العميد» موسم 2018- 2019 قادماً من الجزيرة.

من جهته، تخطى سبستيان تيجالي مهاجم النصر حاجز «المئوية الثانية للأهداف»، حينما أسهم في قيادة «العميد» إلى الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، بتسجيله الهدف الثاني في مرمى عجمان 2-0 في ختام الدور ربع النهائي، وهو الهدف رقم 201 في مشوار تيجالي 35 عاماً في المسابقات المحلية، حيث يخوض موسمه الثامن على التوالي والأول مع النصر، منذ قدومه إلى الإمارات موسم 2013- 2014، قادماً من الدوري السعودي.

واستعاد تيجالي، الذي بقي على مقاعد البدلاء خلال الشوط الأول لمباراة عجمان، للمرة الأولى في مشواره الحالي مع «العميد» قبل دخوله في الشوط الثاني بديلاً للبرازيلي كايكي جيسوس، ذاكرة التهديف الغائبة خلال آخر ثلاث مباريات على التوالي للأزرق أمام الوحدة «فريقه السابق» في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، والفجيرة 3-2، والعين 1-2 في الجولتين التاسعة والعاشرة لدوري الخليج العربي.

واحتفل تيجالي أمام «البرتقالي» بأول أهدافه في المسابقة الأغلى بقميص النصر، بعدما سبق له تسجيل 10 أهداف مع الوحدة الذي توج معه بلقب البطولة ذاتها موسم 2016- 2017 بالفوز 3-0 في النهائي على فريقه الحالي النصر.

ورفع الهدف الأول في مسابقة الكأس رصيد تيجالي مع «العميد» إلى 6 أهداف، من بينها 5 أهداف في الدوري، بمعدل «ثنائية» أمام الوصل 3-0، وثنائية أخرى أمام اتحاد كلباء 3-3، وهدف أمام حتا 3-0، علاوة على ترقبه خوض مباراته الأولى مع فريقه الحالي في كأس الخليج العربي أمام الفجيرة في ربع النهائي المقرر 7 يناير المقبل.

وتوزعت أهداف تيجالي الـ201 خلال 228 مباراة في المسابقات المحلية (كأس رئيس الدولة، دوري وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر) مع فريقي الوحدة والنصر في ثمانية مواسم على التوالي ما بين 157 هدفاً في الدوري، حيث بات على ثمانية أهداف من معادلة رقم الهداف التاريخي للدوري فهد خميس لاعب الوصل السابق برصيد 165 هدفاً.

وحلت مسابقة كأس الخليج العربي في المركز الثاني برصيد 32 هدفاً، مقابل 11 في مسابقة كأس رئيس الدولة، وهدف وحيد في كأس سوبر الخليج العربي 2018- 2019 والذي توج به للمرة الثانية مع «العنابي» أمام العين بالفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي، علاوة على تتويجه باللقب ذاته 2017- 2018 بالفوز على الجزيرة 2-0.